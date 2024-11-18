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إسبانيا تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار

11/18/2024 2:09:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مدريد/PNN- أدانت إسبانيا، اليوم الإثنين، تكثيف إسرائيل هجماتها على العاصمة اللبنانية بيروت وقطاع غزة، مجددة دعوتها إلى وقف إطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في بيان نشره عبر منصة "اكس"، إلى مقتل عشرات الأشخاص جراء الهجمات بالقنابل الإسرائيلية على بيروت وغزة، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب عن إدانته للهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة إيقاف الدمار والقتل في الشرق الأوسط، وقال: "نطالب بوقف إطلاق النار، والامتثال للقانون الدولي".

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن بلاده "تؤيد دائمًا السلام وحماية المدنيين".

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