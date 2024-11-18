اللاعب عمر حنتولي يحرز فضية بطولة كرواتيا الدولية للتايكواندو

(MENAFN
- Palestine News Network
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زغرب / PNN - حصل لاعب
منتخبنا الاولمبي عمر حنتولي، مساء امس الأحد، على الميدالية الفضية في بطولة كرواتيا المفتوحة في نسختها الثامنة والعشرين والمقامة في العاصمة زغرب.
واستطاع حنتولي جاوز خصومه من ايطاليا والولايات المتحدة والنرويج ليصل الى المباراة النهائية امام اللاعب التايلندي بعد مباراة قوية جدا ليظفر بالمركز الثاني وفضية وزن -63 كغم.
وتعتبر المشاركة في بطولة كرواتيا خطوة مهمة للتقدم في التصنيف العالمي والاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى والتي ستقام في الصين نهاية العام الجاري.
وكان لاعب منتخب فلسطين للتايكواندو للأشبال عبد الهادي فرج الله قد حصل على الميدالية الذهبية في بطولة كرواتيا المفتوحة في نسختها الثامنة والعشرين والمصنفة من عيار النجمة الواحدة G1.
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