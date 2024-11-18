اللاعب عمر حنتولي يحرز فضية بطولة كرواتيا الدولية للتايكواندو

MENAFN - Palestine News ) زغرب / PNN - حصل منتخبنا الاولمبي عمر حنتولي، مساء امس الأحد، على الميدالية الفضية في بطولة كرواتيا المفتوحة في نسختها الثامنة والعشرين والمقامة في العاصمة زغرب.

واستطاع حنتولي جاوز خصومه من ايطاليا والولايات المتحدة والنرويج ليصل الى المباراة النهائية امام اللاعب التايلندي بعد قوية جدا ليظفر بالمركز الثاني وفضية وزن -63 كغم.

وتعتبر المشاركة في بطولة كرواتيا خطوة مهمة للتقدم في التصنيف العالمي والاستعداد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى والتي ستقام في الصين نهاية العام الجاري.

وكان لاعب فلسطين للتايكواندو للأشبال عبد الهادي فرج الله قد حصل على الميدالية الذهبية في بطولة كرواتيا المفتوحة في نسختها الثامنة والعشرين والمصنفة من عيار النجمة الواحدة G1.

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