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الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته شمال شرق القدس

11/18/2024 2:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا وزوجته، بعد مداهمة منزلهما في ضاحية السلام التي تقع بين مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.

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