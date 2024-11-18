الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته شمال شرق القدس
التاريخ
11/18/2024 2:09:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا وزوجته، بعد مداهمة منزلهما في ضاحية السلام التي تقع بين مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس.
MENAFN18112024000205011050ID1108895669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.