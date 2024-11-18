الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنا من دورا ويستولي على أسمدة ومواد زراعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، واستولت على أسمدة ومواد زراعية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت الشاب طارق جمال عمرو واستولت على أسمدة ومواد زراعية من متجره في البلدة.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب الخليل وأغلقت مداخلها، ومنعت مرور المواطنين، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.
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