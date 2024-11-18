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الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنا من دورا ويستولي على أسمدة ومواد زراعية

11/18/2024 2:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، واستولت على أسمدة ومواد زراعية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت الشاب طارق جمال عمرو واستولت على أسمدة ومواد زراعية من متجره في البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب الخليل وأغلقت مداخلها، ومنعت مرور المواطنين، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

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