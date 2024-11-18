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هام لجميع الأردنيين.. تصرف قد يغرمك 500 دينار

11/18/2024 12:20:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر بعدد الجريدة الرسمية ،أمس الأحد، نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان.

وبحسب المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من القى النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمنتزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.

وتنص المادة على فرض غرامة على كل من اشعل النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.

كما تُفرض الغرامة على كل من ادخل المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.

وتاليًا نص النظام كاملا عبر موقعناً:

MENAFN18112024000151011027ID1108895531

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