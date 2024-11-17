Monday, 18 November 2024 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 بتكريم الفنان محمد البلوشي

11/17/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 11 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حيث خصصت الليلة الافتتاحية لتكريم الفنان الكويتي القدير محمد البلوشي أحد أبرز الأسماء في مسيرة الأغنية الكويتية.
وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في كلمته على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إن هذا المهرجان أسسه المجلس في عام 1998 ليخلد التراث الموسيقي الكويتي والعربي.
وأضاف الدكتور الجسار أن المهرجان يهدف إلى إحياء تاريخ الفن والإرث للأجيال القادمة ويعيد إحياء الألحان التي خلدها نجوم الفن الكويتي والعربي.
وقال "ولأن الموسيقى لغة عالمية في مهرجان موسيقي دولي فالمهرجان يحيي الموسيقى الغربية والأجنبية كذلك بمشاركة نخبة من العازفين العالميين والموسيقيين الموهوبين من أنحاء العالم".
وأكد أن المجلس يتحدى ذاته في كل عام ليرتقي بكل المهرجانات والأنشطة والفعاليات المقدمة لتساير وتواكب متطلبات الشباب وتغيرات الوقت وتسارعات الزمن "مراعين إرثنا الوطني ومحافظين على تراثنا الفني".
وقال "إننا في المجلس نولي المحافظة على تراثنا الفني بجميع تفرعاته بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات من داخل المجلس وخارجه ونحن اليوم نستكمل مسيرة فنية تحمل كنزا فنيا وثقافيا نفخر به".
وبين أن المجلس حرص على أن يحمل المهرجان في دورته ال24 تبادلا ثقافيا وفنيا بين الشعوب والبلدان من جميع الأقطار الخليجية والعربية والغربية وركز على أن تكون دورته الحالية مختلفة من خلال تنوع أمسياته الموسيقية والورش الفنية والندوات المصاحبة الممتدة طوال مدة المهرجان وتكريم كل فنان ترك بصمة فنية وإرثا موسيقيا يخلد في الذاكرة.
وأكد أن المجلس هو ملتقى حاضن لكل فنان ومبدع وموهوب لنحقق معكم وبمساهماتكم وحضوركم وتفاعلكم رؤية ثقافية وفنية جديدة واعدة للكويت".
من جانبه أشاد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس ورئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمة مماثلة بجهود وزير (الإعلام) رئيس المجلس وجهود الأمين العام لدعمهما المطلق واهتمامهما المباشر في المتابعة والتوجيه ليكون مهرجان الموسيقى الدولي في دورته ال24 مميزا في عقد دوراته.
وقال "حرصنا منذ الوهلة الأولى على أن تكون المؤسسات الأكاديمية الفنية والثقافية شريكة في التخطيط ممثلة في المعهد العالي للفنون الموسيقية وقسم الموسيقى في المعهد التطبيقي ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وكذلك نخبة من العاملين في المجلس لتحملهم المسؤولية ميدانيا لقيادة العمل الثقافي مستقبلا".
وبين أن اللجنة العليا رأت بالإجماع اختيار الفنان القدير محمد البلوشي شخصية المهرجان لما له من تاريخ فني مفعم بالعطاء على جميع المستويات الفنية محليا وخليجيا وعربيا.
كما أشار إلى اختيار الشخصيات المكرمة باعتزاز وتقدير لشخصيات فنية عالم اللحن والغناء والعلم والبحث توشحت بالعطاء من دولة الكويت والدول الخليجية والعربية قطر والبحرين تونس ومصر.
وقال "وتشرفنا أن يكون ضيوفنا من أعلام الفن العربي من المحيط إلى الخليج وحرصنا على التنوع الفني لتكون ليالينا الفنية كويتية خليجية عربية عالمية تتوافق مع الأهداف والغايات التي انشأ من أجلها المهرجان".
واضاف "وتأكيدا منا على الأطر الأكاديمية رأت اللجنة العليا إقامة ندوة فكرية حول الأغنية من العربية إلى العالمية".
وقال "إن مهرجان الموسيقى الدولي في دورته ال24 أستلهم من الطاقات الفنية الكويتية جهوده ووجوده حتى تكون ليلتكم هذه ولياليكم القادمة أصواتا وأنغاما وألحانا كويتية وخليجية بصدى اللحن العربي حتى نحلق للعالمية".
من جهته قال الفنان المكرم محمد البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه سعيد بهذا التكريم بوجود زملائه ومحبيه من الكويت ومن خارج الكويت الذي جاؤوا خصيصا إلى هذا الحفل ليحتفلوا معه.
وتم خلال الحفل تكريم نخبة من الفنانين الذين قدموا الجهد في مجال الموسيقى وهم الدكتور يوسف الرشيد من الكويت والفنان محمد المرزوقي من قطر والفنان إبراهيم حبيب من البحرين والفنانة هناء العشماوي من مصر والفنانة لطيفة التونسية من تونس.
وشهدت الأمسية تقديم مجموعة من أبرز ألحان وأغاني الفنان محمد البلوشي حيث تألق في أداء بعضها بنفسه كما قدم عددا من أغنياته نخبة من الفنانين الكويتيين وهم فيصل السعد وحمد المانع ومساعد البلوشي وفهد السالم بقيادة المايسترو الدكتور محمد البعيجان ليخلقوا حفلا استثنائيا نال إعجاب وتفاعل الجمهور بشكل كبير. (النهاية)

ش ه د / ط أ ب




MENAFN17112024000071011013ID1108895415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث