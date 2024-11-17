انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 بتكريم الفنان محمد البلوشي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 11 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات مهرجان الموسيقى الدولي الـ24 تحت رعاية وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حيث خصصت الليلة الافتتاحية لتكريم الفنان
الكويتي القدير محمد البلوشي أحد أبرز الأسماء في مسيرة الأغنية الكويتية.
وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في كلمته على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إن هذا المهرجان أسسه المجلس في عام 1998 ليخلد التراث الموسيقي الكويتي والعربي.
وأضاف الدكتور الجسار أن المهرجان يهدف إلى إحياء تاريخ الفن والإرث للأجيال القادمة ويعيد إحياء الألحان التي خلدها نجوم الفن الكويتي والعربي.
وقال "ولأن الموسيقى لغة عالمية في مهرجان موسيقي دولي فالمهرجان يحيي الموسيقى الغربية والأجنبية كذلك بمشاركة نخبة من العازفين العالميين والموسيقيين الموهوبين من أنحاء العالم".
وأكد أن المجلس يتحدى ذاته في كل عام ليرتقي بكل المهرجانات والأنشطة والفعاليات المقدمة لتساير وتواكب متطلبات الشباب وتغيرات الوقت وتسارعات الزمن "مراعين إرثنا الوطني ومحافظين على تراثنا الفني".
وقال "إننا في المجلس نولي المحافظة على تراثنا الفني بجميع تفرعاته بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات من داخل المجلس وخارجه ونحن اليوم نستكمل مسيرة فنية تحمل كنزا فنيا وثقافيا نفخر به".
وبين أن المجلس حرص على أن يحمل المهرجان في دورته ال24 تبادلا ثقافيا وفنيا بين الشعوب والبلدان من جميع الأقطار الخليجية والعربية والغربية وركز على أن تكون دورته الحالية مختلفة من خلال تنوع أمسياته الموسيقية والورش الفنية والندوات المصاحبة الممتدة طوال مدة المهرجان وتكريم كل فنان ترك بصمة فنية وإرثا موسيقيا يخلد في الذاكرة.
وأكد أن المجلس هو ملتقى حاضن لكل فنان ومبدع وموهوب لنحقق معكم وبمساهماتكم وحضوركم وتفاعلكم رؤية ثقافية وفنية جديدة واعدة للكويت".
من جانبه أشاد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس ورئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمة مماثلة بجهود وزير (الإعلام) رئيس المجلس وجهود الأمين العام لدعمهما المطلق واهتمامهما المباشر في المتابعة والتوجيه ليكون مهرجان الموسيقى الدولي في دورته ال24 مميزا في عقد دوراته.
وقال "حرصنا منذ الوهلة الأولى على أن تكون المؤسسات الأكاديمية الفنية والثقافية شريكة في التخطيط ممثلة في المعهد العالي للفنون الموسيقية وقسم الموسيقى في المعهد التطبيقي ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وكذلك نخبة من العاملين في المجلس لتحملهم المسؤولية ميدانيا لقيادة العمل الثقافي مستقبلا".
وبين أن اللجنة العليا رأت بالإجماع اختيار الفنان القدير محمد البلوشي شخصية المهرجان لما له من تاريخ فني مفعم بالعطاء على جميع المستويات الفنية محليا وخليجيا وعربيا.
كما أشار إلى اختيار الشخصيات المكرمة باعتزاز وتقدير لشخصيات فنية عالم اللحن والغناء والعلم والبحث توشحت بالعطاء من دولة الكويت والدول الخليجية والعربية قطر والبحرين تونس ومصر.
وقال "وتشرفنا أن يكون ضيوفنا من أعلام الفن العربي من المحيط إلى الخليج وحرصنا على التنوع الفني لتكون ليالينا الفنية كويتية خليجية عربية عالمية تتوافق مع الأهداف والغايات التي انشأ من أجلها المهرجان".
واضاف "وتأكيدا منا على الأطر الأكاديمية رأت اللجنة العليا إقامة ندوة فكرية حول الأغنية من العربية إلى العالمية".
وقال "إن مهرجان الموسيقى الدولي في دورته ال24 أستلهم من الطاقات الفنية الكويتية جهوده ووجوده حتى تكون ليلتكم هذه ولياليكم القادمة أصواتا وأنغاما وألحانا كويتية وخليجية بصدى اللحن العربي حتى نحلق للعالمية".
من جهته قال الفنان المكرم محمد البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه سعيد بهذا التكريم بوجود زملائه ومحبيه من الكويت ومن خارج الكويت الذي جاؤوا خصيصا إلى هذا الحفل ليحتفلوا معه.
وتم خلال الحفل تكريم نخبة من الفنانين الذين قدموا الجهد في مجال الموسيقى وهم الدكتور يوسف الرشيد من الكويت والفنان محمد المرزوقي من قطر والفنان إبراهيم حبيب من البحرين والفنانة هناء العشماوي من مصر والفنانة لطيفة التونسية من تونس.
وشهدت الأمسية تقديم مجموعة من أبرز ألحان وأغاني الفنان محمد البلوشي حيث تألق في أداء بعضها بنفسه كما قدم عددا من أغنياته نخبة من الفنانين الكويتيين وهم فيصل السعد وحمد المانع ومساعد البلوشي وفهد السالم بقيادة المايسترو الدكتور محمد البعيجان ليخلقوا حفلا استثنائيا نال إعجاب وتفاعل الجمهور بشكل كبير. (النهاية)
ش ه د / ط أ ب
MENAFN17112024000071011013ID1108895415