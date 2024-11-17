رئيس مجلس القيادة اليمني يثمن دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لميزانية الدولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 17 – 11 (كونا) -- ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد موقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات بجانب الشعب اليمني ودعم الموازنة العامة للدولة للوفاء بالتزاماتها ودفع المرتبات وتأمين السلع والخدمات لملايين اليمنيين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع العليمي برئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصرة لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية والإجراءات المطلوبة لتعزيز دور مؤسسات الدولة.
وأشار العليمي إلى الجهود الرئاسية المبذولة لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت إلى نتائج لقاءاته الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة بشأن التدخلات الملحة لتعزيز موقف العملة الوطنية والاصلاحات الشاملة وتأمين الخدمات والسلع الاساسية. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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