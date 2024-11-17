Monday, 18 November 2024 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس القيادة اليمني يثمن دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لميزانية الدولة

11/17/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 17 – 11 (كونا) -- ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأحد موقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات بجانب الشعب اليمني ودعم الموازنة العامة للدولة للوفاء بالتزاماتها ودفع المرتبات وتأمين السلع والخدمات لملايين اليمنيين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع العليمي برئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصرة لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية والإجراءات المطلوبة لتعزيز دور مؤسسات الدولة.
وأشار العليمي إلى الجهود الرئاسية المبذولة لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
ولفت إلى نتائج لقاءاته الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة بشأن التدخلات الملحة لتعزيز موقف العملة الوطنية والاصلاحات الشاملة وتأمين الخدمات والسلع الاساسية. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN17112024000071011013ID1108895413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث