البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف يحقق المركز الثالث بمنافسات (ميكرو ماكس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 17 - 11 (كونا) -- حقق البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف المركز الثالث خلال الجولة الثالثة لبطولة (ميكرو ماكس) التي استضافتها حلبة البحرين الدولية.
وقالت الحلبة في بيان صحفي اليوم الاحد إنها شهدت تنافس أبرز سائقي (الكارتنج) في البحرين على طول المضمار الذي يبلغ 414ر1 كيلومترا وفاز بالبطولة طارق صوفي في فئة (مايكرو ماكس) والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة في (ميني ماكس) وناصر ناس في (جونيور ماكس) ومحمد الحسن في (سينيور ماكس) وعبدالله سجاد في (ماكس دي دي2).
وأضافت انه خلال منافسات الجولة الثالثة تصدر طارق صوفي التجارب الحرة لبطولة (ميكرو ماكس) ثم احتل المركز الأول في التصفيات وحقق فوزا ساحقا في قبل النهائي وكرر أداءه في النهائي المكون من تسع لفات والذي فاز به في زمن إجمالي قدره تسع دقائق و967ر18 ثانية كما تقدم بفارق كبير يزيد عن 11 ثانية عن وصيف بطولة (ميكرو ماكس) راشد المحروس بينما أكمل عبدالعزيز الصراف المراكز الثلاثة الأولى.
وتم تنظيم البطولة من قبل حلبة البحرين الدولية ونادي البحرين للكارتنج بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات ولجنة (الكارتنج) البحرينية ونادي (المارشالز).
وتعتبر بطولة البحرين للكارتنج واحدة من بطولات الكارتنج الوطنية الرائدة في المنطقة حيث يشارك فيها نخبة من جميع الأعمار والجنسيات يتنافسون في سيارات (كارتنج) بمحركات (روتاكس).
وتعود بطولة البحرين (روتاكس ماكس) للكارتنج من خلال جولتها الرابعة في 29 نوفمبر الجاري والجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير المقبل ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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