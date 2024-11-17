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البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف يحقق المركز الثالث بمنافسات (ميكرو ماكس)

11/17/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 17 - 11 (كونا) -- حقق البطل الكويتي عبدالعزيز الصراف المركز الثالث خلال الجولة الثالثة لبطولة (ميكرو ماكس) التي استضافتها حلبة البحرين الدولية.
وقالت الحلبة في بيان صحفي اليوم الاحد إنها شهدت تنافس أبرز سائقي (الكارتنج) في البحرين على طول المضمار الذي يبلغ 414ر1 كيلومترا وفاز بالبطولة طارق صوفي في فئة (مايكرو ماكس) والشيخ أحمد بن صقر آل خليفة في (ميني ماكس) وناصر ناس في (جونيور ماكس) ومحمد الحسن في (سينيور ماكس) وعبدالله سجاد في (ماكس دي دي2).
وأضافت انه خلال منافسات الجولة الثالثة تصدر طارق صوفي التجارب الحرة لبطولة (ميكرو ماكس) ثم احتل المركز الأول في التصفيات وحقق فوزا ساحقا في قبل النهائي وكرر أداءه في النهائي المكون من تسع لفات والذي فاز به في زمن إجمالي قدره تسع دقائق و967ر18 ثانية كما تقدم بفارق كبير يزيد عن 11 ثانية عن وصيف بطولة (ميكرو ماكس) راشد المحروس بينما أكمل عبدالعزيز الصراف المراكز الثلاثة الأولى.
وتم تنظيم البطولة من قبل حلبة البحرين الدولية ونادي البحرين للكارتنج بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات ولجنة (الكارتنج) البحرينية ونادي (المارشالز).
وتعتبر بطولة البحرين للكارتنج واحدة من بطولات الكارتنج الوطنية الرائدة في المنطقة حيث يشارك فيها نخبة من جميع الأعمار والجنسيات يتنافسون في سيارات (كارتنج) بمحركات (روتاكس).
وتعود بطولة البحرين (روتاكس ماكس) للكارتنج من خلال جولتها الرابعة في 29 نوفمبر الجاري والجولة الخامسة والسادسة في 11 و24 يناير المقبل ومن ثم الجولتين السابعة والختامية في 8 و21 فبراير 2025. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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