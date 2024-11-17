وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزير القوات المسلحة الفرنسية التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 17 - 11 (كونا) -- بحث وزير
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو اليوم الأحد التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لوزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في الرياض.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات السعودية الفرنسية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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