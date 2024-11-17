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وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزير القوات المسلحة الفرنسية التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي

11/17/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 17 - 11 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو اليوم الأحد التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لوزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في الرياض.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات السعودية الفرنسية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ع ش / م م ج




MENAFN17112024000071011013ID1108895411

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