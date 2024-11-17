لبنان: مقتل 7 أشخاص بغارات الاحتلال الإسرائيلي على بيروت والجنوب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن شخصين قتلا وجرح 13 آخرون بغارة شنتها طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شارع (مار الياس) في بيروت.
وقالت الوزارة في بيان إن مسعفا قتل بغارة شنتها طائرة للاحتلال على مركز الهيئة الصحية في بلدة (حومين) فيما قتل مسعف آخر بغارة على مركز الهيئة الصحية في بلدة (حناويه) وجرح عدد من المسعفين بغارة على مركزهم في بلدة (البازورية).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن شخصين قتلا وجرح 9 آخرون بغارة على مدينة (صور) وقتل شخص وجرح اثنان بغارة على بلدة (المروانية) الجنوبية.
وأضافت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (تول وطيردبا وطورا والمروانية والزرارية وحومين التحتا ويحمر) مخلفة أضرارا كبيرة.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى التسبب في نزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
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