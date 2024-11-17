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لبنان: مقتل 7 أشخاص بغارات الاحتلال الإسرائيلي على بيروت والجنوب

11/17/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن شخصين قتلا وجرح 13 آخرون بغارة شنتها طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شارع (مار الياس) في بيروت.
وقالت الوزارة في بيان إن مسعفا قتل بغارة شنتها طائرة للاحتلال على مركز الهيئة الصحية في بلدة (حومين) فيما قتل مسعف آخر بغارة على مركز الهيئة الصحية في بلدة (حناويه) وجرح عدد من المسعفين بغارة على مركزهم في بلدة (البازورية).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن شخصين قتلا وجرح 9 آخرون بغارة على مدينة (صور) وقتل شخص وجرح اثنان بغارة على بلدة (المروانية) الجنوبية.
وأضافت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على بلدات (تول وطيردبا وطورا والمروانية والزرارية وحومين التحتا ويحمر) مخلفة أضرارا كبيرة.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى التسبب في نزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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