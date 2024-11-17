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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/17/2024 11:31:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3202918 أبوظبي - مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا يسلم رسالة خطية إلى رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3202939 مسقط - مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا يسلم رسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تتضمن الدعوة لحضور القمة الخليجية.
3201839 الكويت - وزارة الإعلام تعلن إطلاق حملة إعلامية شاملة تحت شعار (المستقبل.. خليجي) استعدادا لاستضافة دولة الكويت للقمة الخليجية الـ 45 التي تعقد في الأول من ديسمبر المقبل.
3201899 الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن إطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب ال47 يوم الأربعاء المقبل برعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر.
3201845 الكويت - وزارة التجارة والصناعة تقول إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر أكتوبر الماضي بلغ 1ر21 مليون دينار كويتي (4ر68 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 4ر24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) في سبتمبر الماضي.
3201856 غزة - استشهاد 70 فلسطينيا على الأقل وفقد عدد آخر تحت الأنقاض إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مشروع (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة ومخيم (البريج) وسط القطاع.
3202930 بيروت - الجيش اللبناني يعلن مقتل اثنين من عناصره وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (الماري) في جنوب لبنان.
3202906 لندن - وزارة الدفاع البريطانية تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد متوسط المدى من طراز (كروز) لاستخدامه في طائرات عسكرية محاربة من طراز (اف 35). (النهاية)

م ع ح ع




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