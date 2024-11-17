موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3202918 أبوظبي - مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير
الخارجية عبدالله اليحيا يسلم رسالة خطية إلى رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3202939 مسقط - مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا يسلم رسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تتضمن الدعوة لحضور القمة الخليجية.
3201839 الكويت - وزارة الإعلام تعلن إطلاق حملة إعلامية شاملة تحت شعار (المستقبل.. خليجي) استعدادا لاستضافة دولة الكويت للقمة الخليجية الـ 45 التي تعقد في الأول من ديسمبر المقبل.
3201899 الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يعلن إطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب ال47 يوم الأربعاء المقبل برعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية من خلال 544 دار نشر.
3201845 الكويت - وزارة التجارة والصناعة تقول إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر أكتوبر الماضي بلغ 1ر21 مليون دينار كويتي (4ر68 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 4ر24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) في سبتمبر الماضي.
3201856 غزة - استشهاد 70 فلسطينيا على الأقل وفقد عدد آخر تحت الأنقاض إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مشروع (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة ومخيم (البريج) وسط القطاع.
3202930 بيروت - الجيش اللبناني يعلن مقتل اثنين من عناصره وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (الماري) في جنوب لبنان.
3202906 لندن - وزارة الدفاع البريطانية تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد متوسط المدى من طراز (كروز) لاستخدامه في طائرات عسكرية محاربة من طراز (اف 35). (النهاية)
م ع ح ع
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