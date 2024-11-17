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قيمة الشركة الصينية مالكة ((تيك توك)) تصل إلى 300 مليار دولار

11/17/2024 11:31:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بايت‭ ‬دانس‭ ‬الصينية‭ ‬المالكة‭ ‬لتطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬قدّرت‭ ‬قيمة‭ ‬نفسها‭ ‬بنحو‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بعدما‭ ‬قدمت‭ ‬عرضا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإعادة‭ ‬شراء‭ ‬أسهمها،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تعرض‭ ‬التطبيق‭ ‬لحظر‭ ‬وشيك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬أبلغت‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أنها‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬شراء‭ ‬أسهم‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬دولارا‭ ‬للسهم‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬مستثمري‭ ‬بايت‭ ‬دانس‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بوصفه‭ ‬أمرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬لآمال‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬بلومبرج‭ ‬بيزنس‭ ‬ويك‭ ‬في‭ ‬يونيو‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مع‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬لأنك‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديك‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬فلديك‭ ‬فيسبوك‭ ‬وإنستجرام‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬ترامب‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬سابقا‭ ‬بأنها‭ ‬تهديد‭ ‬للأمن‭ ‬القومي،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬انضم‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬نحو‭ ‬170‭ ‬مليون‭ ‬أمريكي‭.‬

ويمنح‭ ‬قانون‭ ‬وقعه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أبريل‭ ‬شركة‭ ‬بايت‭ ‬دانس‭ ‬مهلة‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬لبيع‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‭ ‬الحظر‭.‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬إنهاء‭ ‬ملكية‭ ‬الصين‭ ‬للتطبيق‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬حظر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭.‬

ورفعت‭ ‬منصة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وشركة‭ ‬بايت‭ ‬دانس‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬اتحادية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬لمنع‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬بايدن‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وبايت‭ ‬دانس‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬للتعليق‭.‬

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