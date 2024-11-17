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اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ((الصناعة والتجارة)) و((غرفة البحرين)) تعقد اجتماعها الـ 45

11/17/2024 11:31:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعها‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬الغرفة،‭ ‬حيث‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬فيما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

وخلال‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬القطاعين‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬شريك‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الغرفة‭ ‬والوزارة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المشتركة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬لن‭ ‬تألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬طموحات‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬ودعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسيته‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

وبين‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬دعمها‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬وبرامج‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬البنود‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬ومتابعة‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مطروحة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬للجنة‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذها‭.‬

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