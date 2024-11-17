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((الأهلي المتحد)) أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين

11/17/2024 11:31:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تم‭ ‬إعلان‭ ‬حصول‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬مجلة‭ ‬ذا‭ ‬بانكر‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬إطلاقها‭ ‬16‭ ‬عاماً،‭ ‬وتعتبر‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬أداءً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭.‬

وقد‭ ‬أشرفت‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التحكيم‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المستقلين‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلتي‭ ‬ PWM ‭ ‬وذا‭ ‬بانكر،‭ ‬وتكليفهم‭ ‬بتقييم‭ ‬البنوك‭ ‬المتنافسة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬نوعية‭ ‬وكمية‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقييمات‭ ‬شاملة‭ ‬وغير‭ ‬متحيزة‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬تركيزه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتغيرة‭ ‬لعملائه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬مصرفية‭ ‬تتميز‭ ‬بالتنافسية‭ ‬العالية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬طلال‭ ‬كيكسو‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬التجاري‭ ‬للعمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬بإحرازنا‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬سعينا‭ ‬المستمر‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬لعملاء‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات‭. ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬وتصميم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬آخر‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬متطلباتهم‭. ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعزز‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬ميد‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط؛‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬محلي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬يوروموني؛‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬غلوبال‭ ‬فاينانس،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

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