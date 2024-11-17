((الأهلي المتحد)) أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تم إعلان حصول البنك الأهلي المتحد على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين، وذلك في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة حول العالم 2024 الذي نظمته مجلة ذا بانكر. جدير بالذكر أن هذه الجوائز مضى على إطلاقها 16 عاماً، وتعتبر اليوم من أهم الجوائز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، كما أنها تسلط الضوء على أفضل المؤسسات المالية أداءً في مجال الخدمات التمويلية.
وقد أشرفت على عملية التحكيم لجنة من الخبراء المستقلين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتم اختيار هؤلاء الخبراء بعناية من قبل مجلتي PWM وذا بانكر، وتكليفهم بتقييم البنوك المتنافسة بناءً على معايير نوعية وكمية بهدف الحصول على تقييمات شاملة وغير متحيزة.
وتؤكد هذه الجائزة التزام البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، كما تعكس تركيزه الاستراتيجي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه في ظل بيئة مصرفية تتميز بالتنافسية العالية.
وبهذه المناسبة، صرح طلال كيكسو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي التجاري للعمليات المصرفية الخاصة قائلاً: «نحن سعداء للغاية بإحرازنا هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد سعينا المستمر نحو تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. نحن نعمل باستمرار على دراسة احتياجات عملائنا وتصميم حلول مبتكرة تواكب آخر المتغيرات في متطلباتهم. هذه الجائزة تعزز جهودنا المستمرة، التي تهدف إلى أن نصبح الخيار الأمثل في مجال الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى المنطقة».
وتمثل هذه الجائزة إضافة جديدة إلى قائمة الجوائز التي أحرزها البنك في السنوات الأخيرة، التي تشمل جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين 2024، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في مصر 2024 من مجلة ميد الشرق الأوسط؛ وجائزة أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين 2024 من يوروموني؛ إضافة إلى جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين 2023 من غلوبال فاينانس، وغيرها الكثير.
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