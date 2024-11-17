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((تمكين)) يعلن انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

11/17/2024 11:31:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بدء‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2024‭- ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭- (‬ GEN ‭) ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬العالمي‭ ‬السنوي‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬واستضافة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ذوي‭ ‬التجارب‭ ‬الملهمة‭.‬

وسيتم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المحلية‭ ‬لتقديم‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬17‭-‬24‭ ‬نوفمبر‮
‬2024،‭ ‬تشمل‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تخصصية‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬وحوارية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬كقطاع‭ ‬التصنيع،‭ ‬والقطاع‭ ‬الإبداعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬أخذ‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬التوسع‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬المجاور‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكّد‭ ‬السيد‭ ‬عصام‭ ‬حمّاد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬التسويقية‭ ‬ودعم‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬تمكين،‭ ‬ومدير‭ ‬فرع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ (‬ GEN ‭) ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬لفعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وصرّح‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬احتفاؤنا‭ ‬بالأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬سنويا‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬مكونات‭ ‬المنظومة‭ ‬الريادية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وإبراز‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬أفكار‭ ‬ريادية‭ ‬ولديهم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬تجارية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الازدهار‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬الدعم‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مساعدة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وتوسعتها،‭ ‬واكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬الريادية،‭ ‬وجمع‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وتعد‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‮»‬‭ ‬حدثًا‭ ‬سنويًا‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬أكثر‭ ‬من170‭ ‬دولة،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العلاقة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الريادية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الثقافة‭ ‬الريادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬واستدامة‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النماء‭ ‬الاقتصادي‭.‬

على‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬فعاليات‭ ‬الأسبوع‭ ‬العالمي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتنوعة‭. ‬كما‭ ‬بالإمكان‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬تمكين‭ ‬الرسمية‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭.‬

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