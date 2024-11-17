((البحرين للمياه والمشروبات)) تجدد حصولها على علامة ((صنع في البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
منحت وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً شركة البحرين للمياه والمشروبات التابعة لمجموعة ترافكو، شهادة علامة «صنع في البحرين» للمرة الثالثة على التوالي، وذلك تأكيداً لالتزام الشركة بإنتاج مشروبات مصنعة محلياً بنسبة 100 % ، وذلك دعماً لقطاع الصناعة في مملكة البحرين.
ومن خلال هذه الشهادة، تواصل الشركة التوسع في عملياتها المحلية والدولية، وتعزز مكانتها كشريك موثوق في صناعة المياه والمشروبات، حيث يأتي تجديد هذه الشهادة تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في تطوير عملياتها الإنتاجية، واعتمادها على الكفاءات المحلية كما يعكس التزامها برؤية البحرين 2030 في تعزيز الاستدامة.
وقد عبر عزام مطرجي، الرئيس التنفيذي للمجموعة عن فخره بتجديد هذه الشهادة التي تعتبر علامة بارزة في مسيرته، مؤكداً استمرارهم في تقديم منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة وتلبي تطلعات العملاء في السوق البحريني، مثمناً دور القيادة الرشيدة في دعم الاقتصاد البحريني الذي يشكل حافزا كبيرا للمجموعة على مواصلة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
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