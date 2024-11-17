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((البحرين للمياه والمشروبات)) تجدد حصولها على علامة ((صنع في البحرين))

11/17/2024 11:31:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

منحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مؤخراً‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للمياه‭ ‬والمشروبات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬ترافكو،‭ ‬شهادة‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزام‭ ‬الشركة‭ ‬بإنتاج‭ ‬مشروبات‭ ‬مصنعة‭ ‬محلياً‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ،‭ ‬وذلك‭ ‬دعماً‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة،‭ ‬تواصل‭ ‬الشركة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المياه‭ ‬والمشروبات،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬تجديد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬تتويجاً‭ ‬للجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عملياتها‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬واعتمادها‭ ‬على‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬برؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭.‬

وقد‭ ‬عبر‭ ‬عزام‭ ‬مطرجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتجديد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرارهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬تتمتع‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬وتلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬مثمناً‭ ‬دور‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬للمجموعة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المقدمة‭.‬

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