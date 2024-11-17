Beyon تعلن أول موقع أبراج اتصالات صديق للبيئة بالكامل من ((بتلكو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتخر‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬بإعلان‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬بارز‭ ‬يُعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭.

‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬بتلكو،‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬أول‭ ‬موقع‭ ‬أبراج‭ ‬اتصالات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬يعمل‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭.‬

يسلط‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مجموعة‭ ‬ Beyon ‭ ‬بتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬مستدامة‭ ‬بطريقة‭ ‬ملموسة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المسؤولية‭ ‬البيئية‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬اهتمامًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬بمكافحة‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون،‭ ‬تبنت‭ ‬الشركة‭ ‬تقنيات‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬حيث‭ ‬بذلت‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لدمج‭ ‬الاستدامة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬التجارية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭.‬

يعمل‭ ‬حل‭ ‬بتلكو‭ ‬المبتكر‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬التقليدية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الانبعاثات‭ ‬السنوية‭ ‬بمقدار‭ ‬280‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الكربون،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬400‭ ‬ميجاوات‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬لكل‭ ‬موقع‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يضمن‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تلوث‭ ‬ضوضائي،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬مناسبًا‭ ‬لأبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭. ‬