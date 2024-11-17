Monday, 18 November 2024 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Beyon تعلن أول موقع أبراج اتصالات صديق للبيئة بالكامل من ((بتلكو))

11/17/2024 11:31:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفتخر‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬بإعلان‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬بارز‭ ‬يُعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المجموعة‭.
‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬بتلكو،‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬أول‭ ‬موقع‭ ‬أبراج‭ ‬اتصالات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬يعمل‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭.‬

يسلط‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مجموعة‭ ‬ Beyon ‭ ‬بتبني‭ ‬ممارسات‭ ‬مستدامة‭ ‬بطريقة‭ ‬ملموسة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المسؤولية‭ ‬البيئية‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬اهتمامًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬بمكافحة‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون،‭ ‬تبنت‭ ‬الشركة‭ ‬تقنيات‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬حيث‭ ‬بذلت‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لدمج‭ ‬الاستدامة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬التجارية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭.‬

يعمل‭ ‬حل‭ ‬بتلكو‭ ‬المبتكر‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬التقليدية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الانبعاثات‭ ‬السنوية‭ ‬بمقدار‭ ‬280‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الكربون،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬400‭ ‬ميجاوات‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬لكل‭ ‬موقع‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يضمن‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تلوث‭ ‬ضوضائي،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬مناسبًا‭ ‬لأبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭. ‬

MENAFN17112024000055011008ID1108895377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث