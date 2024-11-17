Beyon تعلن أول موقع أبراج اتصالات صديق للبيئة بالكامل من ((بتلكو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفتخر شركة Beyon بإعلان تحقيق إنجاز بارز يُعد الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة على مستوى المجموعة.
يأتي هذا الإنجاز عبر شركة الاتصالات التابعة لها، بتلكو، التي أطلقت أول موقع أبراج اتصالات في المنطقة، يعمل بالكامل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام مجموعة Beyon بتبني ممارسات مستدامة بطريقة ملموسة، مؤكدة أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يتماشى مع المسؤولية البيئية. في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بمكافحة أزمة المناخ من خلال المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون، تبنت الشركة تقنيات مبتكرة في عملياتها وركزت على الطاقة المتجددة، حيث بذلت جهودًا كبيرة لدمج الاستدامة كركيزة أساسية في استراتيجيتها التجارية، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التزام الشركة نحو مستقبل مستدام.
يعمل حل بتلكو المبتكر بشكل منفصل تمامًا عن مصادر الطاقة التقليدية، مما يسهم في تقليص الانبعاثات السنوية بمقدار 280 طنا من الكربون، مع توفير 400 ميجاوات من الطاقة في الساعة لكل موقع. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا الحل عدم وجود تلوث ضوضائي، مما يجعله مناسبًا لأبراج الاتصالات في مختلف المناطق.
MENAFN17112024000055011008ID1108895377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.