((باس)) تتعاون مع Beyon Solutions لتعزيز الأمن والسلامة في مطار البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت Beyon Solutions ، إحدى شركات Beyon ، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة خدمات مطار البحرين ( BAS ) بهدف تحديث خدمات وعمليات الاتصالات الأساسية والأمن في مرافق مطار البحرين الدولي، والمقر الرئيسي لشركة خدمات مطار البحرين. تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024 المرموق، حيث ستستخدم Beyon Solutions خبرتها الواسعة في مجال التكنولوجيا الذكية لتعزيز إدارة الاستجابة الفورية للحوادث، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الأمنية لشركة خدمات مطار البحرين، بما يتماشى مع الحاجة المتزايدة لحماية الأفراد والمرافق، مع ضمان سير العمليات بسلاسة ودون انقطاع. يشمل الحل الذي ستقدمه Beyon Solutions جميع مرافق شركة خدمات مطار البحرين داخل وخارج المطار، بما في ذلك مرافق خدمات التموين، وخدمات الشحن الجوي، ومجمع هندسة الطيران، والمقر الرئيسي للشركة.
تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions ، والمهندس محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين، وذلك بحضور عدد من الإدارة التنفيذية من كلتا الشركتين، في جناح شركة Beyon في معرض البحرين الدولي للطيران.
وفي حديثه بهذه المناسبة، قال نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions : »تعمل شركة خدمات مطار البحرين في بيئة حيوية مهمة تتطلب أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية. نحن فخورون بتقديم الدعم لهم في تنفيذ منصة إدارة أمنية موحدة، تعمل على تبسيط العمليات من خلال الاستخدام الفعّال لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات«.
من جانبه، قال المهندس محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين: »تعد هذه المبادرة جزءًا من رحلتنا للتحول الرقمي التي بدأنا فيها منذ بضع سنوات. نلتزم في شركة خدمات مطار البحرين بالأمن والسلامة في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية. من خلال تعاوننا مع Beyon Solutions ، نحن على استعداد لتعزيز الاستجابة للحوادث ورفع مستوى أمن المطار، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر أمانًا وكفاءة في مطار البحرين الدولي، مع الالتزام بمتطلبات الامتثال الأساسية للطيران. هذه الشراكة تمكننا من تعزيز مكانة مطار البحرين الدولي كمركز رائد في الأمن والكفاءة والابتكار«.
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