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((باس)) تتعاون مع Beyon Solutions لتعزيز الأمن والسلامة في مطار البحرين

11/17/2024 11:31:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬ BAS ‭) ‬بهدف‭ ‬تحديث‭ ‬خدمات‭ ‬وعمليات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأساسية‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬والمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭. ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬المرموق،‭ ‬حيث‭ ‬ستستخدم‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬خبرتها‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الذكية‭ ‬لتعزيز‭ ‬إدارة‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفورية‭ ‬للحوادث،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الأمنية‭ ‬لشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الحاجة‭ ‬المتزايدة‭ ‬لحماية‭ ‬الأفراد‭ ‬والمرافق،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬بسلاسة‭ ‬ودون‭ ‬انقطاع‭. ‬يشمل‭ ‬الحل‭ ‬الذي‭ ‬ستقدمه‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions جميع‭ ‬مرافق‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المطار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مرافق‭ ‬خدمات‭ ‬التموين،‭ ‬وخدمات‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي،‭ ‬ومجمع‭ ‬هندسة‭ ‬الطيران،‭ ‬والمقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭.‬

تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نيكولاس‭ ‬تون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬أحمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين،‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬نيكولاس‭ ‬تون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭: ‬‮»‬تعمل‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬حيوية‭ ‬مهمة‭ ‬تتطلب‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمان‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬منصة‭ ‬إدارة‭ ‬أمنية‭ ‬موحدة،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستخدام‭ ‬الفعّال‭ ‬لأجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭ ‬وتحليلات‭ ‬البيانات‮«‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬أحمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭: ‬‮»‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬رحلتنا‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬بدأنا‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭. ‬نلتزم‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬عملياتنا‭ ‬التشغيلية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬أمن‭ ‬المطار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬وكفاءة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الامتثال‭ ‬الأساسية‭ ‬للطيران‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والكفاءة‭ ‬والابتكار‮«‬‭.‬

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