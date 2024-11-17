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سارة بوحجي: المنتدى فرصة لإبراز المطبخ البحريني وإمكاناتنا السياحية

11/17/2024 11:31:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬علي‭:‬ الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تستعد‭ ‬اليوم‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسياحة‭ ‬لسياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭ ‬2024‭) ‬،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬زائرًا‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة،‭ ‬يمثلون‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬فن‭ ‬الطهي،‭ ‬الضيافة،‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وأكدت‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعكس‭ ‬مكانتها‭ ‬العالمية‭ ‬وقدرتها‭ ‬التنظيمية،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬وإبراز‭ ‬هويتنا‭ ‬السياحية‭ ‬والثقافية‭. ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬لإظهار‭ ‬إمكانياتنا‭ ‬الفريدة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬طهاة‭ ‬عالميين‭ ‬وتقديم‭ ‬برنامج‭ ‬متنوع‭ ‬يدمج‭ ‬بين‭ ‬الترفيه‭ ‬والتعليم‭ ‬والترويج‭ ‬للسياحة‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬سيتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬وهدر‭ ‬الطعام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جلسات‭ ‬استثمارية‭ ‬تعرف‭ ‬المشاركين‭ ‬بطرق‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬غذائية‭ ‬ناجحة‭. ‬

وتابعت‭: ‬ستقام‭ ‬أنشطة‭ ‬مصاحبة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬مجمع‭ ‬338‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬طريق‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬ومسرح‭ ‬الدانة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬المشاركين‭ ‬ويبرز‭ ‬تنوع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭.‬

وأضافت‭ ‬بوحجي‭: ‬‮«‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬طلاب‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬الأطباق‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬بأيدٍ‭ ‬بحرينية،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬وثقافته‭ ‬الغنية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬بوحجي‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬الحدث‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬المنتدى‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬تسجيل‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭.‬

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