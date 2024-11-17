سارة بوحجي: المنتدى فرصة لإبراز المطبخ البحريني وإمكاناتنا السياحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت زينب علي:
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن مملكة البحرين تستعد اليوم لاستضافة النسخة التاسعة من المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي 2024) ، في مركز البحرين العالمي للمعارض، بمشاركة أكثر من 650 زائرًا من 50 دولة، يمثلون نخبة من خبراء فن الطهي، الضيافة، والمستثمرين في هذا القطاع.
وأكدت بوحجي أن اختيار البحرين لاستضافة هذا الحدث يعكس مكانتها العالمية وقدرتها التنظيمية، قائلة: «هذه النسخة من المنتدى تتيح لنا فرصة استثنائية لتسليط الضوء على المطبخ البحريني وإبراز هويتنا السياحية والثقافية. ونسعى من خلال هذا الحدث لإظهار إمكانياتنا الفريدة، بمشاركة طهاة عالميين وتقديم برنامج متنوع يدمج بين الترفيه والتعليم والترويج للسياحة المستدامة».
وأوضحت أن المنتدى سيتضمن فعاليات متنوعة مثل ورش عمل متخصصة في الاستدامة وهدر الطعام، إلى جانب جلسات استثمارية تعرف المشاركين بطرق إنشاء مشاريع غذائية ناجحة.
وتابعت: ستقام أنشطة مصاحبة في مواقع بارزة مثل مجمع 338 في المنامة، طريق اللؤلؤ في المحرق، ومسرح الدانة، مما يعزز من تجربة المشاركين ويبرز تنوع المنتج السياحي البحريني.
وأضافت بوحجي: «حرصنا على إبراز الكفاءات البحرينية من خلال إشراك طلاب كلية فاتيل للضيافة في تنظيم الحدث، إلى جانب تقديم جميع الأطباق خلال المنتدى بأيدٍ بحرينية، مما يسلط الضوء على المطبخ البحريني وثقافته الغنية».
وأشارت بوحجي إلى الإقبال الكبير الذي حظي به الحدث هذا العام، حيث شهد المنتدى أعلى معدل تسجيل في تاريخه، مما يعكس مكانة البحرين كوجهة رائدة في مجال سياحة فن الطهي.
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