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منتخب السلة يحسم ديربي الشام أمام سورية في بطولة كأس الملك

11/17/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان– واصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة نتائجه الإيجابية في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، بفوزه على نظيره المنتخب السوري بنتيجة 88-65 (النصف الأول 49-32)، في لقاء جمعهما مساء الأحد، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من البطولة.
وحقق المنتخب القطري انتصاره الثاني تواليا في البطولة الدولية بفوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 74-72 بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل (63-63).
وتختتم اليوم منافسات البطولة - التي تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة - بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي المنتخبان الفلسطيني والسوري الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يسعى المنتخب الوطني لفض الشراكة على الصدارة والحفاظ على اللقب للنسخة الثالثة تواليا والتتويج به للمرة السادسة في تاريخه، عندما يواجه شقيقه القطري عند الساعة السابعة والنصف مساء.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا“جدة 2025”، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الاثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن (88) سورية (65)
اعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، دار تاكر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس ومحمد شاهر مسؤولية اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما بدأ الأرجنتيني فوكاندو بيتراتشي المدير الفني للمنتخب السوري اللقاء معتمدا على الخماسي الأساسي، المجنس آموري هاردي وبلال آطلي ونديم عيسى ومجد عربشة وهاني ادريبي.
وبدأ المنتخب الوطني الفترة الأولى بقوة ليطرق سلة المنتخب السوري من المحاور كافة عبر تاكر وفريدي وهاشم، ليتقدم في نتيجة الفترة (28-9).
وكثف المنتخب السوري من محاولاته في الفترة الثانية لتقليص النتيجة مع تميز أندريه فارس وعمر ادلبي، لكن العرض الفني الساحر لفريدي وتاكر والحمارشة أعاد المنتخب الوطني إلى مساره الصحيح ليحافظ على تقدمه في نتيجة النصف الأول (49-32) رغم خسارته نتيجة الفترة الثانية بفارق سلة (21-23).
واستهل اندريه فارس التسجيل للمنتخب السوري من خارج القوس مع بداية الفترة الثالثة، ليرد تاكر بسلة من اختراق هجومي، ثم تبادل ادلبي وأبو حواس التسجيل من المسافة البعيدة، قبل أن يضيف فريدي وتاكر سلتين من خارج القوس، وأمام أفضلية المنتخب الوطني حسم الفترة الثالثة (23-21) ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (72-53).
واتجه المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص إلى منح لاعبي“البنش” فرصة خوض دقائق لعب أكثر في الفترة الأخيرة، ليبدد أطماع السوريين بالعودة في النتيجة النهائية للمباراة، التي حسمها صقور الأردن (88-65).
وبرز فريدي إبراهيم في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 24 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 27، يليه المجنس الأميركي دار تاكر بتسجيله 22 نقطة و4 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 24، فيما كان عمر ادلبي اللاعب الأبرز من جانب سورية محققا“الدبل دبل” بتسجيله 19 نقطة و10 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 25.

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