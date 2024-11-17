منتخب السلة يحسم ديربي الشام أمام سورية في بطولة كأس الملك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان– واصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة نتائجه الإيجابية في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، بفوزه على نظيره المنتخب السوري بنتيجة 88-65 (النصف الأول 49-32)، في لقاء جمعهما مساء الأحد، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من البطولة.
وحقق المنتخب القطري انتصاره الثاني تواليا في البطولة الدولية بفوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 74-72 بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل (63-63).
وتختتم اليوم منافسات البطولة - التي تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة - بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة، حيث يلتقي المنتخبان الفلسطيني والسوري الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يسعى المنتخب الوطني لفض الشراكة على الصدارة والحفاظ على اللقب للنسخة الثالثة تواليا والتتويج به للمرة السادسة في تاريخه، عندما يواجه شقيقه القطري عند الساعة السابعة والنصف مساء.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا“جدة 2025”، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الاثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن (88) سورية (65)
اعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، دار تاكر في صناعة اللعب بالتناوب مع فريدي إبراهيم وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، مع تولي هاشم عباس ومحمد شاهر مسؤولية اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما بدأ الأرجنتيني فوكاندو بيتراتشي المدير الفني للمنتخب السوري اللقاء معتمدا على الخماسي الأساسي، المجنس آموري هاردي وبلال آطلي ونديم عيسى ومجد عربشة وهاني ادريبي.
وبدأ المنتخب الوطني الفترة الأولى بقوة ليطرق سلة المنتخب السوري من المحاور كافة عبر تاكر وفريدي وهاشم، ليتقدم في نتيجة الفترة (28-9).
وكثف المنتخب السوري من محاولاته في الفترة الثانية لتقليص النتيجة مع تميز أندريه فارس وعمر ادلبي، لكن العرض الفني الساحر لفريدي وتاكر والحمارشة أعاد المنتخب الوطني إلى مساره الصحيح ليحافظ على تقدمه في نتيجة النصف الأول (49-32) رغم خسارته نتيجة الفترة الثانية بفارق سلة (21-23).
واستهل اندريه فارس التسجيل للمنتخب السوري من خارج القوس مع بداية الفترة الثالثة، ليرد تاكر بسلة من اختراق هجومي، ثم تبادل ادلبي وأبو حواس التسجيل من المسافة البعيدة، قبل أن يضيف فريدي وتاكر سلتين من خارج القوس، وأمام أفضلية المنتخب الوطني حسم الفترة الثالثة (23-21) ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (72-53).
واتجه المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص إلى منح لاعبي“البنش” فرصة خوض دقائق لعب أكثر في الفترة الأخيرة، ليبدد أطماع السوريين بالعودة في النتيجة النهائية للمباراة، التي حسمها صقور الأردن (88-65).
وبرز فريدي إبراهيم في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 24 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة وستيل بفاعلية 27، يليه المجنس الأميركي دار تاكر بتسجيله 22 نقطة و4 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 24، فيما كان عمر ادلبي اللاعب الأبرز من جانب سورية محققا“الدبل دبل” بتسجيله 19 نقطة و10 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 25.
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