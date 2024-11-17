الأميرة آية بنت فيصل عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتخبت صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي،السبت، في عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي والمقام حالياً في مدينة بورتو البرتغالية.
وأصبحت سمو الأميرة آية عضوا عن قارة آسيا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كأعلى منصب تتقلده شخصية أردنية في الاتحاد الدولي.
وعبرت سمو الأمير آية بنت فيصل عن سعادتها بهذا المنصب وأكدت رغبتها في مواصلة العمل لتطوير رياضة كرة الطائرة على المستويات المحلية والقارية والعالمية.
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