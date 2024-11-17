الأميرة آية بنت فيصل عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

انتخبت صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي،السبت، في عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي والمقام حالياً في مدينة بورتو البرتغالية.



وأصبحت سمو الأميرة آية عضوا عن قارة آسيا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كأعلى منصب تتقلده شخصية أردنية في الاتحاد الدولي.



وعبرت سمو الأمير آية بنت فيصل عن سعادتها بهذا المنصب وأكدت رغبتها في مواصلة العمل لتطوير كرة الطائرة على المستويات المحلية والقارية والعالمية.