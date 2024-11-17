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سلطانة غريز تناقش المرجعيات الثقافية في التجربة الشعرية العربية

11/17/2024 11:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار أزمنة، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "المرجعيات الثقافية في التجربة الشعرية العربية (دراسة نقدية لتجربة عدنان الصائغ أنموذجا)"، للباحثة الدكتورة سلطانة غريز.
كتب أستاذ النقد الحديث ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة اليرموك د. بسام قطوس تقديما للكتاب يشير فيه إلى أن الكتابة الشعرية هي شكل من أشكال الإزاحة الأسلوبية أو الانتهاك الذي ينقل الإحساس بالأشياء ليس كما نعرفها بل كما ندركها؛ يعني أن الإدراك غاية جمالية بحد ذاتها وينبغي إطالة أمدها.
ويقول قطوس عندما قامت الباحثة سلطانة غريز بالبحث عن "المرجعيات الثقافية في التجربة الشعرية للشاعر العربي عدنان الصائغ"، فقد افترضت مسبقا وجود تلك المرجعيات، فبدأت تبحث وتنقب في بواطن المنجز الشعري للصائغ لتجده متعدد المراجع الثقافية والمنابع الفكرية من "دينية، وأدبية، وأسطورية، وتاريخية"، ليعيد صياغتها على وفق رؤية فكرية وجمالية جديدة، موضحة إسهام تلك المرجعيات في بناء نص شعري حداثي، واثرها الفاعل في رفد المنجز الشعري القائم على المواءمة والتناغم في استدعاء المخزون الثقافي لإبداع النصي بكل محمولاته الدينية والتاريخية والأسطورية، وسواها.
ويرى قطوس أن النص الشعري هو بنية فنية وجمالية تمنح من أنساق ثقافية متجددة، تكشف عن ثقافة الشاعر وقدرته على إعادة إنتاج تلك الثقافة ومرجعياتها المتعددة، فإذ كان الشاعر الصائغ قد نجح في إبداع نص شعري مكتنز ونابض بالحياة محققا نزوعا حداثيا في رفد الشعرية العربية بمدونة غنية من خلال تطويع مخزونه الثقافي وقراءاته المتنوعة من تاريخ وفلسفة وأساطير وقصص وروايات، خدمة لرؤيته الجمالية ورؤيته الأيديولوجية، فقد نجحت عزيز، في الحفر على تلك المرجعيات وكيفية توظيفها برؤية جديد.
وخلص قطوس إلى أن الوعي النقدي الذي امتلكته سلطانة مكنها من عبور نص شعري غني ومكتنز بالفكر والمعرفة، وتفكيك نسيجه، مستحضرة البعدين الفكري والجمالي في المنجز الشعري للشاعر العربي عدنان الصائغ، وتجربته التي كشفت عن مرونته في التفاعل مع المرجعيات الثقافية بروافدها المتعددة.
الكتاب جاء في أربعة فصول، تقول المؤلفة سلطانة غريز، البداية مع تمهيد، في حين يتناول الفصل الأول وهو بعنوان "المرجعيات الدينية"، فقدمت من خلاله توضيحا ومفهمة للمرجعية الدينية، وأهميتها في المنظومة الإبداعية والنقدية، ومن ثم العبور إلى قصائد الصائغ ضمن ذلك التوجه، والتعاطي مع المرجعية الدينية التي جاء نص الشاعر حاضنا لها، وتسليط الضوء على تمثيلاتها القرآنية، وشخصياتها الدينية المستدعاة من مضامين القرآن الكريم فضلا عن قصص الأنبياء.
فيما جاء الفصل الثاني بعنوان "المرجعيات التاريخية"، بمفهوم المصطلح، وبيان آثاره الموضوعية والفنية التي شكلت أرضية خصبة في الشعر العربي الحديث، وتوضيح مقدار اتكاء الشاعر على الموروث التاريخي عبر قراءة نصية متمعنه، لتجلية الأثر المرجعي في نتاجه الإبداعي فنيا وموضوعيا، من خلال تقسيمه إلى مبحثين: الأول، تناول الحديث عن صورة الشخصية التاريخية المستدعاة، للكشف عن صيرورة الشخصيات التاريخية في نتاج الإبداعي، فيما ذهب المبحث الثاني إلى المواقف والأحداث التاريخية التي تحمل رمزا تجزئيا في النص، فأصبح لبنة من دعائمه الأساسية؛ لتدعيم رؤيويته.
فيما جاء الفصل الثالث وهو عن "المرجعية الأسطورية"، حيث يناقش هذا الفصل ملامح تطبيق الثقافة الأسطورية في المتجسد النصي الحداثي، بالقراءة الواعية لنماذج تطبيقية من شعر الصائغ.
فيما تحدث الفصل الرابع عن "المرجعية الأدبية"، عند الصائغ، إذ تم التأسيس فيه نظريا لمفهمة المصطلح، وأهمية وأثره في تجديد التجربة الشعرية، وحاولت تجلية صورة الذاكرة الثقافية الشعرية الخصبة والغنية في تنوعها وتعددها.
وتضيف غريز إلى ان نتيجة هذه الدراسة استدعاء المخزون الثقافي في إبداع المشكل النصي بكل محمولاته الدينية والتاريخية والأسطورية والأدبية، محققا نزوعا حداثيا في تجاوز المرتكزات الثقافية المتعددة من خلال إعادة قراءتها وتشكيلها، وعلى اختلاف مصادرها تمتزج ذخيرته الفكرية، ومقدرته على تطويع مخزونها خدمة لفكرته النصية، إذ تستلهم الذات الشاعرة ما تحمله من مضامين وقيم إنسانية وروحية ورؤى فنية، بما يتناسب ونزعته الرؤيوية، وبنيته الأيديولوجية والفكرية، وتجربته الشعرية.
وخلصت المؤلفة إلى أنها هدفت من هذا البحث إلى الكشف عن المرجعيات الثقافية المتنوعة في الفضاء النصي، والتي تمثل منطلقا فكريا تتحكم في التفكير بشكل عام، وتكمن أهميتها في العمليات الإبداعية، والدراسات النقدية، في قدرتها على تحديد الزاوية المعرفية والفلسفية التي ينظر من خلالها إلى القضايا الوجودية المختلفة.
ولهذا السبب تناولت تجربة إبداعية عربية، وحاولت تحديد طبيعة المرجعيات التي وجهت تجربة الصائغ الشعرية، وبعد قراءة المدونة الشعرية، والاقتراب من بنيتها النصية، فقد وضعت خطة منهجية قائمة على المقاربة النصية المقترنة بالتحليل، مستعينة بعدد من الآليات والإجراءات المنهجية، كالاستقراء والاستدلال، التي من شأنها دراسة عينة تطبيقية وتحليلها فنيا وموضوعيا، وبيان مدى التزامه بالمصطلح النقدي، إ توقفت عند الأبعاد المنهجية والمعرفية في تطبيقاته المرجعية المتلاحقة والتمازجة نصيا؛ لبيان مدى قدرته في تفتيق الدلالات الفنية والجمالية.
وفي خاتمة هذه الدراسة تقول غريز إنها حاولت على مدار فصولها ومباحثها الوقوف على "المرجعيات الثقافية"، سواء في التنظير النقدي لها، أم في الممارسة الإبداعية التطبيقية، وقد تلمست أبعادها المعرفية وأثرها في بلورة التجربة الشعرية.
توضح المؤلفة إلى أن دراستها كشف عن أهمية المرجعية بوصفها دالا ثقافيا، وحقلا تواصليا معرفيا، أخذت منحى مختلفا، ولم تؤطر ضمن النظريات أو المناهج النقدية، وإنما تتصل بالفهم العميق للمعرفة وأبعادها الفلسفية والدلالية، وقراءة انعكاساتها على القضايا الرؤيوية والفكرية المختلفة، والمرتبطة بخلفياته الابستمولوجية، ومن ثم سياقاته الواقعية، فينخرط النص في جدلية العلاقة المزدوجة مع المرجعيات الثقافية والوقائعية، مستندا إلى الطبيعة المتداخلة والمتفاعلة في النص الحداثي.
وتبين غريز أن الصائغ من الشعراء المعاصرين، ممن ارتبط نتاجه بالمرجعيات الثقافية بوعي وقصدية، وليس محاكات اعتباطية لتجارب الشعراء المعاصرين، بل كان استدعاء مدروسا ينم عن ثقافة واسعة وعميقة، وقدرة على التفاعل الوظيفي معها بآليات متعددة، مما مكنه من تطويع ذاكرته الثقافية.
وخلصت غريز إلى أن الصائغ اتبع سنة من سبقه من شعراء القصيدة الحديثة؛ أمثال شاكر السياب، وعبدالوهاب البياتي، ومحمود دروش، وغيرهم في الاستناد إلى الذاكرة الثقافية الغنية لإبداع قصيدة متلاقحة على المستوى الفني الفكري مع السياق الثقافي الماضي والحاضر الذي ولدت فيه، مفعمة بالدلالات المنفتحة على فضاءات الإبداع والتواصل الفكري والفني.

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