جاليري بيت شقير يحتفي بالذكرى السنوية لتأسيسه بمعرض فني مشترك

يفتتح عند السادسة من مساء غد الاثنين في جاليري بيت شقير برعاية سمو الأميرة رجوة بنت علي المعرض الفني المشترك بعنوان "صمود " لعدد من الفنانين الأردنيين.



ويعود جاليري شقير بصالته العتيقة في جبل عمان ليفتح لجمهور الفن في الأردن نافذة على المشهد الفني في الاردن من خلال المعرض المشترك اذ يقدم نماذج من آخر انجازات الفنانين المشاركين في محترفاتهم الفنية.



ويجمع المعرض المشرك أجيالا متعددة من الحركة الفنية الأردنية من الرواد وحتى المتخرجين حديثا من كليات الفنون وهو ما يركز علية الجاليري في دعم مختلف الشرائح الفينة اذ يعتبر القائمون على الجاليري ان الصالة لكافة المبدعين .

المعرض الذي يقام احتفاء بالذكرى السنوية على تأسيسه تتنوع اختيارات المشاركين فيه بين الرسم والنحت وتتنوع ايضا التناولات الفنية والأساليب والمدارس من التجريد والواقعية والانطباعية والتسجيلية والرمزية و السوريالية وغيرها من المدارس المختلفة .



بافتتاح معرض صمود الذي سيخصص جزء من ريعه لدعم اأهلنا في غزة سيكون قد أتاح للفنان الأردني دعم أشقاءه وهي مساهمة مهمة من الفنان والجاليري والذي خصص أيضا نسبة مماثلة في المعرض الأول المشترك وهي بادرة طيبة تحسب للجاليري وللفنان على حد سواء.



يحرص جاليري شقير على إبقاء صالته دائمة النشاط على مدار العام من خلال معارض دورية فقد دشن افتتاحه بمعرض فني لعشرات الفنانين وتبع المعرض المشترك نحو ثلاث معارض فردية لعدد من الفنانين .



يشارك في المعرض احسان بندك، ادريس الجراح، رسمى صبيح، وأنور حدادين، وجلال عريقات، وجمال الجقة، وجواد قسيس، وجواد عريقات، وحسني ابو كريم، وحسين نشوان، وحفيظ قسيس، وحمزة القريوتي، وخيري حرز الله، و ابراهيم الخطيب، ودالندا الحسن، ورائد الدحله، نحت رسمي الجراح، ورند هواري، ريم الجزازي، وسارة الحاج، وعبد الرحيم واكد وعمر حمدان الشهوان وغاندي الجيباوي وغدير سعيد حدادين وغسان ابو لبن وغسان مفاضلة / نحت وكمال عريقات ومحمد صبح ونسرين حدادين ووفاء فياض ووليد التميمي وياسمين كردي ويوسف البداوي، خلدون حجازين وحازم نمراوي.







