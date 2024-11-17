جاليري بيت شقير يحتفي بالذكرى السنوية لتأسيسه بمعرض فني مشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يفتتح عند السادسة من مساء غد الاثنين في
جاليري بيت شقير برعاية سمو الأميرة رجوة بنت علي المعرض الفني المشترك بعنوان "صمود
" لعدد من الفنانين الأردنيين.
ويعود جاليري شقير بصالته العتيقة في
جبل عمان ليفتح لجمهور الفن في الأردن نافذة على المشهد الفني في الاردن من خلال
المعرض المشترك اذ يقدم نماذج من آخر انجازات الفنانين المشاركين في
محترفاتهم الفنية.
ويجمع المعرض المشرك أجيالا متعددة
من الحركة الفنية الأردنية من الرواد وحتى المتخرجين حديثا من كليات الفنون وهو ما يركز علية الجاليري في
دعم مختلف الشرائح الفينة اذ يعتبر القائمون على الجاليري ان الصالة لكافة
المبدعين .
المعرض الذي يقام احتفاء بالذكرى
السنوية على تأسيسه تتنوع اختيارات المشاركين فيه بين الرسم والنحت وتتنوع ايضا
التناولات الفنية والأساليب والمدارس من التجريد والواقعية والانطباعية والتسجيلية
والرمزية و السوريالية وغيرها من المدارس المختلفة .
بافتتاح معرض صمود الذي سيخصص جزء
من ريعه لدعم اأهلنا في غزة سيكون قد أتاح للفنان الأردني دعم أشقاءه وهي مساهمة
مهمة من الفنان والجاليري والذي خصص أيضا نسبة مماثلة في المعرض الأول المشترك وهي
بادرة طيبة تحسب للجاليري وللفنان على حد سواء.
يحرص جاليري شقير على إبقاء صالته
دائمة النشاط على مدار العام من خلال
معارض دورية فقد دشن افتتاحه بمعرض فني لعشرات الفنانين وتبع المعرض المشترك نحو
ثلاث معارض فردية لعدد من الفنانين .
يشارك في المعرض احسان بندك، ادريس
الجراح، رسمى صبيح، وأنور حدادين، وجلال عريقات، وجمال الجقة، وجواد قسيس، وجواد عريقات، وحسني ابو كريم، وحسين نشوان، وحفيظ
قسيس، وحمزة القريوتي، وخيري حرز الله، و ابراهيم الخطيب، ودالندا الحسن، ورائد الدحله، نحت رسمي الجراح، ورند
هواري، ريم الجزازي، وسارة الحاج، وعبد الرحيم واكد وعمر حمدان الشهوان وغاندي الجيباوي وغدير سعيد حدادين وغسان ابو لبن
وغسان مفاضلة / نحت وكمال عريقات ومحمد صبح ونسرين حدادين ووفاء فياض ووليد التميمي وياسمين كردي ويوسف البداوي، خلدون حجازين وحازم نمراوي.
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