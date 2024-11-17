عرض جدارية تنهدات في المتحف الوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
برعاية سمو الأميرة رجوة بنت علي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة
عرضا لجدارية بعنوان "تنهدات" للفنان فادي داوود، وذلك في الساعة 7 مساء
يوم الثلاثاء 19/11/2024 في المتحف الوطني مبنى1.
الجدارية قياس 15.30 مترا طولا و2.4 مترا عرضا، تحمل عنوان
"تنهدات"، عمل فني مكون من 9 لوحات منفذة بمادة الفحم على القماش. وهي تحمل
الحزن والفرح في آن واحد، وأنفاس تبقينا على قيد الحياة، وتعكس حالتنا النفسية،
أغنيات، صرخات، أو لحظات طويلة من الصمت.
وعن هذا العرض
يقول الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة:" عرف فادي
طفولته والفن معاً، وهو الطفل الفنان الذي يبحث بشغف عن الدهشة، وفك طلاسم الفن
والغوص في مكنوناته.
نعرض اليوم جدارية تعني الكثير بالنسبة لفادي
بعنوان "تنهدات"، ولقد حدثني عن فكرة عرض هذه الجدارية في المتحف، لكونه
المكان الأكثر ملاءمة لعرضها، والتي تزيد عن 15 متراً طولياً منفذة بالفحم، وهي
بمثابة حدث زمني لازم فادي، حيث يضع فيها أحاسيسه وذكرياته، وأناساً عرفهم ورحلوا
وآخرين ما زالوا، يبث فيها حنينه وقلقه، فيها الحركة والسكون، إنها كما يوصفها
بمثابة الهواء والأوكسجين الذي يتنفسه، إنها تنهدات تستحضر الماضي لتلتقي بالحاضر....إن ما يميز هذه
الجدارية أنها تمتد أفقياً كشريط سينمائي تضبطها حركة الفنان الداخلية، بإيقاعات
موسيقية، فيها امتلاء وفراغ، وفيها صعود وهبوط، فيها مسحة صوفية، وفيها صخب وسكون،
إنها تجمع مختلف المتناقضات في آن واحد، مثل الحياة التي نحياها بين مد وجزر".
وستعرض
الجدارية لمدة ثلاثة أيام حيث ينتهي العرض مساء يوم الخميس 21/11/2024.
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