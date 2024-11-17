عرض جدارية تنهدات في المتحف الوطني

برعاية سمو الأميرة رجوة بنت علي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة عرضا لجدارية بعنوان "تنهدات" للفنان فادي داوود، وذلك في الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء 19/11/2024 في المتحف الوطني مبنى1.



الجدارية قياس 15.30 مترا طولا و2.4 مترا عرضا، تحمل عنوان "تنهدات"، عمل فني مكون من 9 لوحات منفذة بمادة الفحم على القماش. وهي تحمل الحزن والفرح في آن واحد، وأنفاس تبقينا على قيد الحياة، وتعكس حالتنا النفسية، أغنيات، صرخات، أو لحظات طويلة من الصمت.



وعن هذا العرض يقول الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة:" عرف فادي طفولته والفن معاً، وهو الطفل الفنان الذي يبحث بشغف عن الدهشة، وفك طلاسم الفن والغوص في مكنوناته.



نعرض اليوم جدارية تعني الكثير بالنسبة لفادي بعنوان "تنهدات"، ولقد حدثني عن فكرة عرض هذه الجدارية في المتحف، لكونه المكان الأكثر ملاءمة لعرضها، والتي تزيد عن 15 متراً طولياً منفذة بالفحم، وهي بمثابة حدث زمني لازم فادي، حيث يضع فيها أحاسيسه وذكرياته، وأناساً عرفهم ورحلوا وآخرين ما زالوا، يبث فيها حنينه وقلقه، فيها الحركة والسكون، إنها كما يوصفها بمثابة الهواء والأوكسجين الذي يتنفسه، إنها تنهدات تستحضر الماضي لتلتقي بالحاضر....إن ما يميز هذه الجدارية أنها تمتد أفقياً كشريط سينمائي تضبطها حركة الفنان الداخلية، بإيقاعات موسيقية، فيها امتلاء وفراغ، وفيها صعود وهبوط، فيها مسحة صوفية، وفيها صخب وسكون، إنها تجمع مختلف المتناقضات في آن واحد، مثل الحياة التي نحياها بين مد وجزر".

وستعرض الجدارية لمدة ثلاثة أيام حيث ينتهي العرض مساء يوم الخميس 21/11/2024.