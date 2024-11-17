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الملك يهنئ سلطان عُمان بالعيد الوطني لبلاده

11/17/2024 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لبلاده.


وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على جلالة السلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب العُماني الشقيق بدوام التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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