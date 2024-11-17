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المواطن يئن تحت وطأة لائحة الأجور الطبية

11/17/2024 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – ما تزال أزمة لائحة الأجور الطبية تراوح مكانها، دون حلول، لليوم الثالث على التوالي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه نقابة الأطباء على أحقيتها في اللائحة نظرا لأنها جاءت بعد مخاض عسير، إلا أن شركات التأمين ترى أن اللائحة فيها غبن عليها وعلى المواطن.
واستمرت جمعيات الاختصاص التابعة للنقابة، إرسال كتب التزامها بقرار النقابة العمل وفق لائحة الأجور لسنة 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية، وهي ما ترفضها شركات التأمين والتي وضعت تسعيرة خاصة بها.
وأكدت العشرات من الجمعيات، ضرورة اتخاذ موقف موحد مع النقابة ورفضها لأي تهديد لأطباء القطاع الخاص.
وقام مجلس نقابة الأطباء صباح أمس بإرسال كتب لرئيس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظ البنك المركزي، تؤكد فيها التزامها بما ورد في لائحة الأجور الطبية.
وشدد المجلس على أن اللائحة هي حق له بعد أكثر من 15 عاما من الانتظار، داعيا جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الالتزام بالقانون.
وقال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي، إن لائحة الأجور بدأ تطبيقها أول من أمس، مناشدا الأطباء بالعمل على ضوء اللائحة سواء فيما يتعلق بالكشفية أو في العيادة أو الإجراءات التشخيصية والجراحية التي تتخذ مع المريض.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالجهات التأمينية، فإن عليها أن تلتزم بهذه اللائحة لأنها صدرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنها تعتبر بمثابة قانون يجب أن يطبّق على الجميع.
وأضاف الزعبي، أن أي جهة تأمينية سواء كان شركة أو صندوق تأمين، يجب أن يلتزم الطبيب بالتعامل معها وفق لائحة الأجور والقيام بالإبلاغ عن هذه الجهات حال مخالفتها.
وقال إن النقابة عملت أمس على إبلاغ الجامعة الإسلامية وبعض الشركات والصناديق الأخرى أنها ملتزمة معها بحسب النموذج المرفق والاتفاق الموقّع مسبقا.
وبالنسبة للصندوق التعاوني، أوضح الزعبي أنه يجري العمل حاليا على إتمام العقد الموحد ما بين الأطباء والجهات التأمينية كافة سواء كانت صناديق أو شركات، لكن هذا الموضوع ما زال طي المفاوضات وأن النقابة ملتزمة بهذا النظام الصادر بإرادة ملكية سامية.
وأضاف "أناشد الأطباء بمنح المريض وصلا عندما يدفع قيمة الكشفية نقدا".
وكانت نقابة الأطباء قد قرّرت أول من أمس تحويل أحد الأطباء لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته لائحة الأجور الصادرة عن النقابة.
وقالت النقابة في بيان صحفي إن الطبيب يشغل منصب مدير أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمّان، لمخالفته القرار الصادر عن المجلس والمتعلق بلائحة أجور النقابة.
إلا أن شركات التأمين ما زالت ترى أنه من الغبن تطبيق اللائحة عليها، مشيرة إلى أن تطبيقها يعني انهيار القطاع الصحي وبالتالي تضرر المواطن.
وعلى الرغم من أن نقابة الأطباء أكدت أنها اتخذت إجراءات عدة لحماية المواطن من أي زيادات كبيرة في التسعيرة، إلا أنها أكدت أن اللائحة الجديدة تسمح للمرضى بمعرفة الإجراءات الطبية التي يحصلون عليها كما أن اللائحة تضع حدّا لأي طبيب يفكّر بالتغوّل على جيب المواطن.
وتم تحديد نسبة زيادة الأجور الطبية في الأردن لعام 2024 بنسبة 20 % عن كل سنة لمدة 3 سنوات.
وتشمل هذه الزيادة أجور الأطباء والمهن الطبية الأخرى، مما يعني أن تكاليف الخدمات الصحية ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لهذه الزيادة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الأجور لزيادة مباشرة بالتكاليف العلاجية التي يتحملها المواطنون.
وشدّد الزعبي، على أن النقابة مستمرة على موقفها، وأنها لن تلتفت لأي تسعيرة وضعتها الجهات التأمينية بعيدة عن لائحة الأجور.
وأوضح أن النقابة عمّمت على الأطباء معالجة المرضى واستيفاء المبالغ نقديا وإعطاء المريض فاتورة لغايات مراجعة شركات التأمين.
وقالت نقابة إن جميع الجمعيات العلمية التابعة لها أعلنت التزامها ودعمها لموقف النقابة وشددت على الأطباء الالتزام بقرارات المجلس.
وتطالب نقابة الأطباء بتطبيق القانون وتحديدا المادة 47 من الدستور والمادة 3 من قانون الصحة العامة التي أناطت بوزارة الصحة ووزيرها مسؤولية تنظيم الأمور الصحية في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن وزير الصحة سبق وأن استخدم هذه الصلاحية قبل أشهر عندما أوقف العمل بلائحة الأجور لإعادة دراستها.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين د.مؤيد الكلوب، إن النقابة تنفرد بوضع لائحة أجور وهي ليست طرفا بالعقد بين الشركات وأطباء القطاع الخاص.
وأكد الكلوب في حديثه لـ"الغد" أن الاتحاد يتعاقد بالأصل مع الطبيب على أجر معين، إلا أن النقابة قامت بوضع لائحة أجور وبشكل منفرد دون إقرارها من بقية الأطراف ذات العلاقة "وهذه لأول مرة تحدث".
وأوضح أن النقابة وضعت لائحة أجور بشكل منفرد وتفرضها حتى على الأطباء جميعا بنفس التسعيرة، معتبرا أن ذلك لا يجوز خصوصا وأن هنالك أطباء يملكون من الخبرة أكثر من 20 عاما وهناك أطباء جدد.
وقال إن هناك نسبا تم إقرارها في الجريدة الرسمية "قد لا يتحملها المواطن ولا أي جهة أخرى".

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