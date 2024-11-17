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تدفق اللاجئين ضاعف تحديات الجفاف ونقص المياه

11/17/2024 11:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – أكدت دراسة حديثة حول "المخاطر المرتبطة بالمناخ والمياه في مجتمعات استضافة اللاجئين في شمال الأردن: بلديتي إربد والرمثا"، أن تدفق اللاجئين إلى محافظة إربد، فاقم التحديات القائمة بالفعل في استجابة الحكومة للجفاف ونقص المياه وفجوات خدمات المياه والصرف الصحي.
وذكرت الدراسة، أن زيادة عدد السكان في المحافظة، أدت لضغوط كبيرة على البنية التحتية الحضرية القديمة ورداءة الصيانة. وفي المناطق شبه الحضرية حول إربد، أدى لانخفاض معدلات المياه المنزلية للفرد، إذ يعمل النظام بأقصى طاقته، كما فاقم المخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه والتحضر والتنمية للاجئين والمجتمعات المضيفة.
وكانت الدراسة التي أعدتها "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية"، تناولت بلديتي إربد والرمثا، "كدراسة حالة" لقياس أثر اللجوء على مدن الشمال، مبينة أن عدد سكان المحافظة يبلغ أكثر من مليونين أي 18.5 % من سكان المملكة، مبينة، أن المحافظة في الشمال، تتأثر بالجفاف وندرة المياه والفيضانات المفاجئة، في وقت تستضيف فيه 18 % من إجمالي اللاجئين و36 % من السكان غير الأردنيين.
وقد ارتفع عدد سكان مدينة إربد أكثر من 40 % بين عامي 2012 و2023، ومرد ذلك تدفق اللاجئين السوريين، وفق الدراسة التي أكدت أن إربد معرضة للأحداث المناخية القاسية كالجفاف وموجات الحر والعواصف والفيضانات المفاجئة. أما بلدية الرمثا فنحو ثلث سكانها لاجئون سوريون، وقد ارتفع عدد سكان مدينة الرمثا بنحو 50 % بين عامي 2012 و2023 بسبب موقعها القريب من الحدود السورية.
وأشارت إلى ان الرمثا، واحدة من المناطق الأكثر عرضة للفيضانات المفاجئة في الأردن، لأن وادي الشياح يقسمها، وهو معرض على نحو كبير للفيضان في فصل الشتاء.
ولمواجهة هذه التحديات، والحد من التأثير على البنية الأساسية وسبل العيش، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ، تحتاج المدينتان لنماذج جيدة من التخطيط، ذات استدامة لإدارة مخاطر الكوارث، وأن تتضمن إستراتيجيات وخطط إنذار مبكر/ عمل مبكر وعمل استباقي، وكلها يجب أن تكون شاملة، تعالج الاحتياجات والثغرات المحددة للمجتمع، وتستجيب للظروف المتغيرة على الأرض.
كما أكدت الدراسة، الحاجة لبيانات مدروسة جيدًا حول نقاط الضعف المتعلقة بالمياه والمناخ في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، موضحة أن المملكة تقع عند تقاطع أزمتين رئيسيتين: الصراع الإقليمي الذي أسفر عن أعداد كبيرة من اللاجئين، والأحداث المناخية، كالجفاف وموجات الحر والفيضانات المفاجئة.
وتستضيف المملكة ثاني أعلى حصة من اللاجئين للفرد الواحد في العالم، إذ إن هناك أكثر من 3 ملايين لاجئ، وهي أيضًا احدى أكثر البلدان ندرة في المياه على مستوى العالم، موضحة بأن العدد المرتفع للاجئين وتأثير ندرة المياه على السكان المتزايدين بسرعة، فاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالمناخ والمياه، وأدى للتوسع الحضري السريع، وأعاق الاستثمار التنموي في أجزاء معينة من البلاد.
وبينت الدراسة، أن الأردن يعاني من ضغوط مائية حادة، وتستخدم مصادر المياه الجوفية في البلاد بسرعة تعادل ضعف سرعة تجديدها تقريبًا، كما تشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيتسبب بانخفاض إضافي قدره 15 % في موارد المياه العذبة بحلول العام 2040، ومع توافر 61 م3 فقط مياه/ للفرد سنويًا، فإن إمدادات المياه أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة وقدرها 500 م3/ فرد سنويًا، إذ يتسبب هذا المستوى المرتفع من ندرة المياه بضغوط مائية شديدة، إذ يتجاوز الطلب على المياه الكمية المتاحة.
ووفقًا لوزارة المياه والري، يوزع استخدام المياه في الأردن على النحو التالي: 51 % للزراعة، و45 % لأغراض منزلية وسياحية، و3 % للصناعة. وتقسم المياه الجوفية والسطحية بالتساوي نسبيًا بين الاستخدام البلدي والري، بينما تُستخدم المياه المعلنة في المقام الأول للري.
وبرغم تضافر الجهود للحد من الضغط المائي - مثل المشاريع الرامية لـ"زيادة إمدادات المياه عنطريق تحلية المياه وبناء السدود وتقليل استخدام المياه بتعزيز شبكات المياه العامة"، فإن الضغط المائي ما يزال عند أعلى مستوياته على الإطلاق في الأردن.
بالإضافة إلى ذلك، يستضيف الأردن أكثر من 3 ملايين لاجئ، معظمهم من سورية (1.3 مليون) والعراق واليمن والسودان والصومال. ويعيش 82 % منهم في مجتمعات مضيفة أردنية، بينما يعيش 18 % في مخيمات، إذ يوجد مخيمان للاجئين السوريين (الزعتري والأزرق)، يستضيفان مجتمعين 120 ألف لاجئ، بينما يعيش الباقون في المحافظات الشمالية والوسطى عمان والمفرق وإربد والزرقاءـ بالإضافة لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن، يقيم 18 % منهم في مخيمات.

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