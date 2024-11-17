تدفق اللاجئين ضاعف تحديات الجفاف ونقص المياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان – أكدت دراسة حديثة حول "المخاطر المرتبطة بالمناخ والمياه في مجتمعات استضافة اللاجئين في شمال الأردن: بلديتي إربد والرمثا"، أن تدفق اللاجئين إلى محافظة إربد، فاقم التحديات القائمة بالفعل في استجابة الحكومة للجفاف ونقص المياه وفجوات خدمات المياه والصرف الصحي.
وذكرت الدراسة، أن زيادة عدد السكان في المحافظة، أدت لضغوط كبيرة على البنية التحتية الحضرية القديمة ورداءة الصيانة. وفي المناطق شبه الحضرية حول إربد، أدى لانخفاض معدلات المياه المنزلية للفرد، إذ يعمل النظام بأقصى طاقته، كما فاقم المخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه والتحضر والتنمية للاجئين والمجتمعات المضيفة.
وكانت الدراسة التي أعدتها "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية"، تناولت بلديتي إربد والرمثا، "كدراسة حالة" لقياس أثر اللجوء على مدن الشمال، مبينة أن عدد سكان المحافظة يبلغ أكثر من مليونين أي 18.5 % من سكان المملكة، مبينة، أن المحافظة في الشمال، تتأثر بالجفاف وندرة المياه والفيضانات المفاجئة، في وقت تستضيف فيه 18 % من إجمالي اللاجئين و36 % من السكان غير الأردنيين.
وقد ارتفع عدد سكان مدينة إربد أكثر من 40 % بين عامي 2012 و2023، ومرد ذلك تدفق اللاجئين السوريين، وفق الدراسة التي أكدت أن إربد معرضة للأحداث المناخية القاسية كالجفاف وموجات الحر والعواصف والفيضانات المفاجئة. أما بلدية الرمثا فنحو ثلث سكانها لاجئون سوريون، وقد ارتفع عدد سكان مدينة الرمثا بنحو 50 % بين عامي 2012 و2023 بسبب موقعها القريب من الحدود السورية.
وأشارت إلى ان الرمثا، واحدة من المناطق الأكثر عرضة للفيضانات المفاجئة في الأردن، لأن وادي الشياح يقسمها، وهو معرض على نحو كبير للفيضان في فصل الشتاء.
ولمواجهة هذه التحديات، والحد من التأثير على البنية الأساسية وسبل العيش، وبناء القدرة على التكيف مع المناخ، تحتاج المدينتان لنماذج جيدة من التخطيط، ذات استدامة لإدارة مخاطر الكوارث، وأن تتضمن إستراتيجيات وخطط إنذار مبكر/ عمل مبكر وعمل استباقي، وكلها يجب أن تكون شاملة، تعالج الاحتياجات والثغرات المحددة للمجتمع، وتستجيب للظروف المتغيرة على الأرض.
كما أكدت الدراسة، الحاجة لبيانات مدروسة جيدًا حول نقاط الضعف المتعلقة بالمياه والمناخ في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، موضحة أن المملكة تقع عند تقاطع أزمتين رئيسيتين: الصراع الإقليمي الذي أسفر عن أعداد كبيرة من اللاجئين، والأحداث المناخية، كالجفاف وموجات الحر والفيضانات المفاجئة.
وتستضيف المملكة ثاني أعلى حصة من اللاجئين للفرد الواحد في العالم، إذ إن هناك أكثر من 3 ملايين لاجئ، وهي أيضًا احدى أكثر البلدان ندرة في المياه على مستوى العالم، موضحة بأن العدد المرتفع للاجئين وتأثير ندرة المياه على السكان المتزايدين بسرعة، فاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالمناخ والمياه، وأدى للتوسع الحضري السريع، وأعاق الاستثمار التنموي في أجزاء معينة من البلاد.
وبينت الدراسة، أن الأردن يعاني من ضغوط مائية حادة، وتستخدم مصادر المياه الجوفية في البلاد بسرعة تعادل ضعف سرعة تجديدها تقريبًا، كما تشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيتسبب بانخفاض إضافي قدره 15 % في موارد المياه العذبة بحلول العام 2040، ومع توافر 61 م3 فقط مياه/ للفرد سنويًا، فإن إمدادات المياه أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة وقدرها 500 م3/ فرد سنويًا، إذ يتسبب هذا المستوى المرتفع من ندرة المياه بضغوط مائية شديدة، إذ يتجاوز الطلب على المياه الكمية المتاحة.
ووفقًا لوزارة المياه والري، يوزع استخدام المياه في الأردن على النحو التالي: 51 % للزراعة، و45 % لأغراض منزلية وسياحية، و3 % للصناعة. وتقسم المياه الجوفية والسطحية بالتساوي نسبيًا بين الاستخدام البلدي والري، بينما تُستخدم المياه المعلنة في المقام الأول للري.
وبرغم تضافر الجهود للحد من الضغط المائي - مثل المشاريع الرامية لـ"زيادة إمدادات المياه عنطريق تحلية المياه وبناء السدود وتقليل استخدام المياه بتعزيز شبكات المياه العامة"، فإن الضغط المائي ما يزال عند أعلى مستوياته على الإطلاق في الأردن.
بالإضافة إلى ذلك، يستضيف الأردن أكثر من 3 ملايين لاجئ، معظمهم من سورية (1.3 مليون) والعراق واليمن والسودان والصومال. ويعيش 82 % منهم في مجتمعات مضيفة أردنية، بينما يعيش 18 % في مخيمات، إذ يوجد مخيمان للاجئين السوريين (الزعتري والأزرق)، يستضيفان مجتمعين 120 ألف لاجئ، بينما يعيش الباقون في المحافظات الشمالية والوسطى عمان والمفرق وإربد والزرقاءـ بالإضافة لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن، يقيم 18 % منهم في مخيمات.
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