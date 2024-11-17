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هل تنجح وزارة الزراعة بحماية الثروة الحرجية؟

11/17/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - أكد خبراء زراعيون أنه للحفاظ على الغابات نتيجة التعدي على الأشجار الحرجية من افتعال للحرائق أو التحطيب في فصل الشتاء، لا بد من أن تمنح الحكومة بالتعاون مع الجهات الأمنية والأجهزة المختصة المزيد من الصلاحيات لمديرية الحراج والقيام بإنشاء المزيد من الحصاد المائي فيما يخص الزراعات الجديدة.
وأشاروا إلى أنه لا بد من اعتماد المياه المعالجة للزراعات الخشبية والحفاظ على الأشجار الحرجية وإنشاء المزيد من الغابات وتطوير المراعي.
وفي السياق قال مساعد الأمين العام للحراج خالد القضاة، إنه تم إعداد خطة سنوية لمواجهة فصل الشتاء بما يخص المحافظة على الحراج من تعديات، حيث تم توجيه تعميم لكافة مديريات الزراعة في المحافظات والألوية للعمل على إعداد خطة طوارئ وتزويد مديرية الحراج بها اعتباراً من مطلع الشهر الماضي، وتفعيل غرفة عمليات فرعية لديهم، يكون ارتباطها مع غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الحراج.
وتابع: ومن الخطة أيضا أن يكون رئيس القسم أو الشعبة ضابط ارتباط مع غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الحراج وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وزارات الداخلية، والإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة والتربية والتعليم، أمانة عمان الكبرى، شركات الكهرباء وغيرها".
كما شملت الخطة بحسب القضاة، تسيير الدوريات بمختلف المواقع وحسب الضرورة، وأن تكون جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظة فضلا عن عمل جولات ميدانية على كافة أشجار جوانب الطرق ضمن اختصاص المديرية المعنية وجمع كافة الأشجار الجافة بالتعاون مع الجهات المختصة ( إدارة السير، شركات الكهرباء).
وتابع: تجهيز الدوريات بكافة المستلزمات الضرورية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسة في كل ملاحظة حال وقوعها، مع تزويد مديرية الحراج بجدول مناوبات شهري يتضمن أسماء المناوبين وأرقام هواتفهم.
من جهته بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أنه في ظل التغيرات المناخية لا بد من مواجهتها بزيادة المسطحات الخضراء للتخلص من الغازات الدفيئة، لافتا إلى أن الأردن لديه مساحات أقل من 1 % فيما يخص الغابات نتيجة التعدي على الأشجار الحرجية من افتعال للحرائق أو التحطيب، مبينا أنه من هنا يأتي دور الحكومة بالتعاون مع الجهات الأمنية والأجهزة المختصة للحفاظ على الثروات بالغابات وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمديرية الحراج والقيام بإنشاء المزيد من الحصاد المائي فيما يخص الزراعات الجديدة والحفاظ على الأشجار الحرجية وإنشاء المزيد من الغابات وتطوير المراعي.
يشار إلى أن وزارة الزراعة جددت الأسبوع الماضي اتفاقية التعاون مع شركة الكهرباء الأردنية والتي انطلقت عام 2022 حيث بين وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الوزارة وضمن خطة الاستعداد لموسم الشتاء وبالشراكة مع كافة الجهات تجدد الاتفاقية مع شركة الكهرباء الأردنية في إطار جهودها للحد من تأثير تداخل الأشجار مع أسلاك الشبكة الكهربائية.
وقد سجل هذا التعاون نتائج إيجابية بتقليل الملاحظات الواردة حول تداخل الأشجار مع الشبكة الكهربائية خلال العام الماضي، مؤكدا على استدامة التعاون وبنفس الوتيرة التي تسمح بتضافر الجهود بالسرعة المناسبة والآليات الإيجابية التي تضمن الحفاظ على الأشجار باستخدام التقليم الفني والمناسب الذي يسهم في استدامة الشجرة وإزالة المخاطر الناتجة عنها.
من جانبه أكد مدير عام شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، أن كوادر الشركة وتحت إشراف المعنيين في وزارة الزراعة تمكنوا من تقليم ما يزيد عن56 ألف شجرة منذ إطلاق الاتفاقية منتصف عام 2022.
وأهاب بالمواطنين بتقليم الأشجار في حدائق منازلهم والتي قد تشكل خطرا على الشبكات الكهربائية في الظروف الجوية الصعبة والمنخفضات الثلجية والمبادرة لإبلاغ الشركة على رقم الطوارئ 116 لأي أشجار على الأرصفة والقريبة من الشبكة.
وتوقع أن تقلل الحملات المتواصلة من احتمالية تكرار الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية وما ينجم عنها من انقطاعات كهربائية.

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