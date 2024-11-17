هل نجحت الفروع الإنتاجية بالتشغيل والحد من نسب البطالة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان - منذ أن تسلم وزير
العمل خالد البكار وزارة العمل، وهو يؤكد في جولاته التفقدية للفروع الإنتاجية في المحافظات أهمية هذه الفروع بتشغيل الأردنيين، لكن هذا فتح باب تساؤلات حول تلك الفروع، وهل فعلا هي مهمة في تخفيض نسب البطالة في تلك المحافظات؟
خبراء في قطاع العمل، أكدوا أهمية تلك الفروع، ونجاحها بالتشغيل والتقليل من معدلات البطالة، لكنهم يرون أيضا بأن نجاحها يجب ألا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يحتاج لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المناطق المستهدفة، بتنشيط الحركة الاقتصادية هناك.
الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، قال "إن مشروع الوحدات والفروع الإنتاجية التي تشرف على إنشائها الوزارة، وتخصص لها قسم خاص ضمن مديرية التشغيل المركزية لمتابعة شؤونها، جاء بمبادرة ملكية سامية منذ العام 2008، ومشاريعها تستهدف توطين التنمية في البوادي والألوية والمحافظات، والحد من الفقر والبطالة، عبر تشغيل الأردنيين في مشاريع قريبة من مواقع سكنهم، لتوفر عليهم الوقت والجهد والمال.
وأشار الزيود، إلى أول فرع إنتاجي أقيم في لواء الشوبك بمحافظة معان العام 2008، ليبلغ حاليا عدد الوحدات والفروع هناك 31 تغطي قطاعات عدة، كالمحيكات والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وتشغل 9700.
ولفت إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية، تتوسع وزارة العمل بهذه المبادرة عن طريق استقطاب مستثمرين لإنشاء مزيد منها، لزيادة عدد الشابات والشباب المشتغلين فيها، منوها بأن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية قيد الإنشاء وصل لـ5، تتوزع في محافظات: الكرك، معان، البلقاء، مادبا والبلقاء.
وأكد الزيود، أن الوزارة تتطلع لأن تستقطب مستثمرين جددا للتوسع بإنشاء هذه الفروع وزيادة عددها، داعيا المستثمرين الراغبين بالاستثمار فيها مراجعة الوزارة، والاستفادة من الدعم الرأسمالي والتشغيلي، إذ يتضمن هذا الدعم المساهمة بدفع كلفة بناء كل م2 بما يتراوح بين 225 و250 دينارا، ودفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية، ومنح المبنى للمستثمر مجانا لـ3 سنوات منذ تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.
وأضاف، أن الدعم الذي يحصل عليه المستثمر، يتضمن المساهمة لمدة 12 شهرا بدعم رواتب العاملين 50 % من الحد الأدنى للأجور المعتمد وبدل مواصلات 25 دينارا و25 دينارا بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال: تعد هذه الفروع من المشاريع الناجحة في الوزارة في إطار جهودها للحد من البطالة، بخاصة في المناطق النائية والأقل حظا، وقد أسهمت بتحسين أوضاع العمل والتشغيل، ووفرت آلاف فرص العمل خلال سنوات إنشاء فروع إنتاجية للمصانع الرئيسة في المناطق التي لا تتوفر فيها فرص عمل كافية.
وبين أبو نجمة، أن الهدف الأساسي منها يتبلور بدعم المناطق التي تعاني من نسب بطالة عالية وغياب الاستثمارات، في ظل عدم قدرة القطاع العام وحده على توفير فرص عمل، لذا فانها تتيح تقديم فرص عمل حقيقية ومستدامة، والتركيز على تشغيل النساء في المناطق النائية، إذ تبلغ نسبة العاملين فيها 90 %، ما يسهم بتعزيز التنمية الاجتماعية في المجتمعات الريفية.
وبين أن هذه الفروع خلقت بيئة عمل تتيح للنساء الانخراط في سوق العمل، وهذا يخفف من الأعباء المتعلقة بالانتقال والسفر للمدن الكبرى بحثا عن وظائف، كما وفرت الفروع أماكن لرعاية أطفال العاملات، ما يعزز استقرارهن المهني.
وأشار إلى أنه منذ انطلاق هذه المبادرة في العام 2008، وصلت حاليا لإنشاء 31 فرعا إنتاجيا موزعة على الأقاليم والمحافظات وتشغل 9,800 عامل وعاملة، كما أنها ساعدت بتحقيق استقرار اقتصادي في مناطق لم تكن تحظى بفرص عمل كافية، وساهمت بتقليل معدلات البطالة فيها، ما يجعلها واحدة من المبادرات ذات التأثير في مسيرة التشغيل.
وأوضح أبو نجمة، أنه برغم عدم اختصاص الوزارة بإنشاء مصانع، لكنها قادت هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وأسهمت بتغطية تكاليف البناء والرواتب، والضمان، وتوفير وسائل نقل للعمال، ما جعل هذه الحوافز، تسهل على شركات الاستثمار في المناطق الأقل حظا.
وأكد أن نجاح المبادرة، لا يقتصر على توفير فرص عمل حسب، بل يمتد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المناطق المستهدفة، بتنشيط الحركة الاقتصادية هناك، وتعزيز استمرارها وتوستعها، بما يمثل استجابة لمطالب مجتمعية واسعة تكافح الفقر والبطالة.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد العمال خالد أبو مرجوب، إن هذه المبادرة نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالوزارة عملت على جذب الاستثمارات للمجتمعات الفقيرة، ونجحت بتوفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء تلك المناطق، مما يسهم بتحسين حياتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيطهم.
وأوضح أنها حققت انخفاضًا ملموسًا في معدلات البطالة، مشيرًا إلى "أن التوجيهات الملكية السامية كانت دافعًا كبيرًا لتوسيع دائرتها لتشمل قطاعات جديدة"، مضيفا "أن الجهات المعنية بها تتواصل مع المستثمرين لإنشاء فروع إنتاجية إضافية في المحافظات المستهدفة، لتحقيق العدالة تنموية".
ولفت أبو مرجوب لدراسة أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبرنامج المشرق في البنك الدولي، خلصت لإمكانية توسيع التجربة لتشمل قطاعات الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات، مبينا "أن هذه المبادرة ليست مجرد استثمار اقتصادي، بل هي مشروع وطني يعكس إيماننا بشبابنا وقدرتهم على بناء المستقبل".
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