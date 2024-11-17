Monday, 18 November 2024 10:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل نجحت الفروع الإنتاجية بالتشغيل والحد من نسب البطالة؟

11/17/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - منذ أن تسلم وزير العمل خالد البكار وزارة العمل، وهو يؤكد في جولاته التفقدية للفروع الإنتاجية في المحافظات أهمية هذه الفروع بتشغيل الأردنيين، لكن هذا فتح باب تساؤلات حول تلك الفروع، وهل فعلا هي مهمة في تخفيض نسب البطالة في تلك المحافظات؟
خبراء في قطاع العمل، أكدوا أهمية تلك الفروع، ونجاحها بالتشغيل والتقليل من معدلات البطالة، لكنهم يرون أيضا بأن نجاحها يجب ألا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يحتاج لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المناطق المستهدفة، بتنشيط الحركة الاقتصادية هناك.
الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، قال "إن مشروع الوحدات والفروع الإنتاجية التي تشرف على إنشائها الوزارة، وتخصص لها قسم خاص ضمن مديرية التشغيل المركزية لمتابعة شؤونها، جاء بمبادرة ملكية سامية منذ العام 2008، ومشاريعها تستهدف توطين التنمية في البوادي والألوية والمحافظات، والحد من الفقر والبطالة، عبر تشغيل الأردنيين في مشاريع قريبة من مواقع سكنهم، لتوفر عليهم الوقت والجهد والمال.
وأشار الزيود، إلى أول فرع إنتاجي أقيم في لواء الشوبك بمحافظة معان العام 2008، ليبلغ حاليا عدد الوحدات والفروع هناك 31 تغطي قطاعات عدة، كالمحيكات والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وتشغل 9700.
ولفت إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية، تتوسع وزارة العمل بهذه المبادرة عن طريق استقطاب مستثمرين لإنشاء مزيد منها، لزيادة عدد الشابات والشباب المشتغلين فيها، منوها بأن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية قيد الإنشاء وصل لـ5، تتوزع في محافظات: الكرك، معان، البلقاء، مادبا والبلقاء.
وأكد الزيود، أن الوزارة تتطلع لأن تستقطب مستثمرين جددا للتوسع بإنشاء هذه الفروع وزيادة عددها، داعيا المستثمرين الراغبين بالاستثمار فيها مراجعة الوزارة، والاستفادة من الدعم الرأسمالي والتشغيلي، إذ يتضمن هذا الدعم المساهمة بدفع كلفة بناء كل م2 بما يتراوح بين 225 و250 دينارا، ودفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية، ومنح المبنى للمستثمر مجانا لـ3 سنوات منذ تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.
وأضاف، أن الدعم الذي يحصل عليه المستثمر، يتضمن المساهمة لمدة 12 شهرا بدعم رواتب العاملين 50 % من الحد الأدنى للأجور المعتمد وبدل مواصلات 25 دينارا و25 دينارا بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال: تعد هذه الفروع من المشاريع الناجحة في الوزارة في إطار جهودها للحد من البطالة، بخاصة في المناطق النائية والأقل حظا، وقد أسهمت بتحسين أوضاع العمل والتشغيل، ووفرت آلاف فرص العمل خلال سنوات إنشاء فروع إنتاجية للمصانع الرئيسة في المناطق التي لا تتوفر فيها فرص عمل كافية.
وبين أبو نجمة، أن الهدف الأساسي منها يتبلور بدعم المناطق التي تعاني من نسب بطالة عالية وغياب الاستثمارات، في ظل عدم قدرة القطاع العام وحده على توفير فرص عمل، لذا فانها تتيح تقديم فرص عمل حقيقية ومستدامة، والتركيز على تشغيل النساء في المناطق النائية، إذ تبلغ نسبة العاملين فيها 90 %، ما يسهم بتعزيز التنمية الاجتماعية في المجتمعات الريفية.
وبين أن هذه الفروع خلقت بيئة عمل تتيح للنساء الانخراط في سوق العمل، وهذا يخفف من الأعباء المتعلقة بالانتقال والسفر للمدن الكبرى بحثا عن وظائف، كما وفرت الفروع أماكن لرعاية أطفال العاملات، ما يعزز استقرارهن المهني.
وأشار إلى أنه منذ انطلاق هذه المبادرة في العام 2008، وصلت حاليا لإنشاء 31 فرعا إنتاجيا موزعة على الأقاليم والمحافظات وتشغل 9,800 عامل وعاملة، كما أنها ساعدت بتحقيق استقرار اقتصادي في مناطق لم تكن تحظى بفرص عمل كافية، وساهمت بتقليل معدلات البطالة فيها، ما يجعلها واحدة من المبادرات ذات التأثير في مسيرة التشغيل.
وأوضح أبو نجمة، أنه برغم عدم اختصاص الوزارة بإنشاء مصانع، لكنها قادت هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وأسهمت بتغطية تكاليف البناء والرواتب، والضمان، وتوفير وسائل نقل للعمال، ما جعل هذه الحوافز، تسهل على شركات الاستثمار في المناطق الأقل حظا.
وأكد أن نجاح المبادرة، لا يقتصر على توفير فرص عمل حسب، بل يمتد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المناطق المستهدفة، بتنشيط الحركة الاقتصادية هناك، وتعزيز استمرارها وتوستعها، بما يمثل استجابة لمطالب مجتمعية واسعة تكافح الفقر والبطالة.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد العمال خالد أبو مرجوب، إن هذه المبادرة نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالوزارة عملت على جذب الاستثمارات للمجتمعات الفقيرة، ونجحت بتوفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء تلك المناطق، مما يسهم بتحسين حياتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيطهم.
وأوضح أنها حققت انخفاضًا ملموسًا في معدلات البطالة، مشيرًا إلى "أن التوجيهات الملكية السامية كانت دافعًا كبيرًا لتوسيع دائرتها لتشمل قطاعات جديدة"، مضيفا "أن الجهات المعنية بها تتواصل مع المستثمرين لإنشاء فروع إنتاجية إضافية في المحافظات المستهدفة، لتحقيق العدالة تنموية".
ولفت أبو مرجوب لدراسة أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبرنامج المشرق في البنك الدولي، خلصت لإمكانية توسيع التجربة لتشمل قطاعات الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات، مبينا "أن هذه المبادرة ليست مجرد استثمار اقتصادي، بل هي مشروع وطني يعكس إيماننا بشبابنا وقدرتهم على بناء المستقبل".

MENAFN17112024000072011014ID1108895347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث