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ترجيح صدور تقرير ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل

11/17/2024 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- رجح مصدر حكومي أن يتم تسليم التقرير السنوي لديوان المحاسبة الـ72 للعام 2023، لمجلس الأمة العشرين عقب افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني والمقرر اليوم أعمال الدورة الأولى لمجلس الأمة العشرين، وذلك "في غضون الأسبوع المقبل".
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الغد"، أن التقرير السنوي للعام 2023، سيتم تعميمه عبر نشره على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة، والإعلان عن تفاصيله عقب تسليمه لمجلس الأمة، مشيرا للانتهاء من كامل مراحل إعداده وتجهيزه.
وقال المصدر إن ديوان المحاسبة يسلم تقريره السنوي للعام 2023 لمجلس الأمة عقب صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد بدورته العادية، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على "تسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس".
ويسلّم رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين التقرير السنوي للعام 2023 لرئيسي مجلس الأعيان والنواب، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة لمجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك".
وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، بأن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ووسط المسير على خطى رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، ارتكز الهدف الرئيسي لإستراتيجية ديوان المحاسبة الجديدة للأعوام 2027-2024، على تعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام وحماية المال العام.
وأكدت الخطة الإستراتيجية أن تحقيق هدفها الرئيسي، يستند لرسالة عنوانها "تحقيق رقابة مستقلة وموضوعية، وفق أفضل الممارسات المهنية، وتعزز الثقة بالعمل الرقابي وتساهم في تحسين إدارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشارت لأهمية الدور الذي يمثله "المحاسبة" من قيمة ومنافع تستهدف إحداث الفارق في حياة المواطنين، مبينة أن الرقابة على القطاع الحكومي والتي يقوم بها ديوان المحاسبة؛ "عامل مهم في إحداث الفارق في حياة المواطنين".
كما لفتت لدوره في المساهمة بـ"التأثير الإيجابي لعمليات الرقابة التي يقوم بها الديوان، كونها تبث الثقة في المجتمع، وتوجه المسؤولين عن الموارد العامة لكيفية استغلال تلك الموارد"، مضيفا أن هذه الأدوار تعزز "من القيم الإيجابية وتفعيل المساءلة، والذي بدوره يؤدي إلى اتخاذ القرارات بكفاءة".
وفي تفاصيل الخطة الإستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة، فإنها "تؤطر لخريطة طريق تهدف إلى تطوير وتحديث عمل ديوان المحاسبة وتعزيز دوره في تطوير مؤسسات القطاع العام".
كما تركز الأهداف الإستراتيجية على سعي الديوان لتوفير بيئة عمل متميزة وبناء قدراته المؤسسية والبشرية بصفة دائمة ومستدامة، وتوفير قيمة مضافة للأطراف ذات العلاقة من خلال إجراء عمليات رقابة عالية الجودة، وفقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأفضل الممارسات المهنية.
وذلك لجانب تعزيز التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية وتعزيز ممارسات وأنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان من خلال التعاون والشراكات مع أصحاب المصالح محليا وإقليميا ودوليا وإبراز قيمته ومكانته.

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