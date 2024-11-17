العدل تستقبل 2106 طلبات مساعدة قانونية منذ بداية العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان – استقبلت وزارة العدل 2106 طلبات مساعدة قانونية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) العام الحالي، بحيث تستهدف الحكومة في هذا الإطار تقديم المساعدة القانونية لـ2000 طلب، وفق موازنة 2024، مخصصة لذلك 50 ألف دينار تحت عنوان "المساعدة القانونية أمام المحاكم"، بينما قدمت العام الماضي المساعدة لـ1400 طلب، وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، واستقبلت الوزارة 252 طلبا.
وتقدّم الحكومة هذه المساعدة في نطاق برنامج "تطوير النشريعات والوصول إلى العدالة" الذي يهدف إلى تطوير التشريعات والتقاضي وتسهيل الوصول للعدالة، لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، تحدد التشريعات من يحصل على هذه المساعدة، ضمن نظام "المساعدة القانونيّة" المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة (3) منه، وفق مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل بـ: ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية 400 دينار، وألا يملك طالبها، أي أموال غير منقولة، باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة، باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وليست لها أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.
كما نصت، على "أن للوزير في حالات خاصة ومبررة، الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير منقولة"، بينما نصت المادة (4) من النظام نفسه، على تتبع الأسس والأولويات عند منح المساعدة القانونية لطالبيها، وهي بحسب "الفئة" تعطيث الأولوية للأحداث، فالمسنون، والنساء، والأشخاص ذوو الاعاقة، وأي فئة أخرى يقررها الوزير، كما تكون بعد ذلك بحسب "مدة العقوبة في الجناية، بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول"، وأخيراً "بحسب عدد أفراد الأسرة، اذ تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر".
وتنص المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 على "أنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة، وإذا أعلم المتهم المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه، ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه، وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية".
وإذا "تغيب المحامي الذي اختاره المتهم، أو الذي عينه المدعي العام، أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة".
كما نصّت، على "أنّه في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات، يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، إحالة طلب المتهم إلى وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين، لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة، إذا وجدت مسوغات لذلك".
كذلك ترى "أن للجهات الرسمية المختصة، أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة، غير قادر على تعيين محام، تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له، وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع النقابة".
أما الفقرة (5) من المادة ذاتها، فتنص على "أنه ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم)، تشرف عليه الوزارة، وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة، بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".
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