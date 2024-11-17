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العدل تستقبل 2106 طلبات مساعدة قانونية منذ بداية العام

11/17/2024 11:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – استقبلت وزارة العدل 2106 طلبات مساعدة قانونية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) العام الحالي، بحيث تستهدف الحكومة في هذا الإطار تقديم المساعدة القانونية لـ2000 طلب، وفق موازنة 2024، مخصصة لذلك 50 ألف دينار تحت عنوان "المساعدة القانونية أمام المحاكم"، بينما قدمت العام الماضي المساعدة لـ1400 طلب، وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، واستقبلت الوزارة 252 طلبا.
وتقدّم الحكومة هذه المساعدة في نطاق برنامج "تطوير النشريعات والوصول إلى العدالة" الذي يهدف إلى تطوير التشريعات والتقاضي وتسهيل الوصول للعدالة، لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، تحدد التشريعات من يحصل على هذه المساعدة، ضمن نظام "المساعدة القانونيّة" المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة (3) منه، وفق مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل بـ: ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية 400 دينار، وألا يملك طالبها، أي أموال غير منقولة، باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة، باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وليست لها أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.
كما نصت، على "أن للوزير في حالات خاصة ومبررة، الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالا غير منقولة"، بينما نصت المادة (4) من النظام نفسه، على تتبع الأسس والأولويات عند منح المساعدة القانونية لطالبيها، وهي بحسب "الفئة" تعطيث الأولوية للأحداث، فالمسنون، والنساء، والأشخاص ذوو الاعاقة، وأي فئة أخرى يقررها الوزير، كما تكون بعد ذلك بحسب "مدة العقوبة في الجناية، بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول"، وأخيراً "بحسب عدد أفراد الأسرة، اذ تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر".
وتنص المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 على "أنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة، وإذا أعلم المتهم المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه، ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه، وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية".
وإذا "تغيب المحامي الذي اختاره المتهم، أو الذي عينه المدعي العام، أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة".
كما نصّت، على "أنّه في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات، يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، إحالة طلب المتهم إلى وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين، لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة، إذا وجدت مسوغات لذلك".
كذلك ترى "أن للجهات الرسمية المختصة، أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة، غير قادر على تعيين محام، تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له، وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع النقابة".
أما الفقرة (5) من المادة ذاتها، فتنص على "أنه ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم)، تشرف عليه الوزارة، وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة، بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".

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