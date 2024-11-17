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الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20

11/17/2024 11:28:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- تستهل أولى دورات مجلس الأمة الـ20 (النواب والأعيان) ظهر الاثنين، بخطبة العرش، التي يفتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة، إيذانا ببدء اجتماعات الدورة العادية، والتي يتوقع بأن يجري التركيز فيها على تحديات داخلية وخارجية، وإقليمية، وتوجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.
ويتعامل مجلس النواب في دورته العادية الأولى التي تستمر 6 أشهر مع ملفات مهمة، أبرزها: الثقة بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء د. جعفر حسان، ومشاريع قوانين: الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025، والإدارة المحلية، ومعدلي العمل والضمان.
وبعد ذلك، ينتخب "النواب" لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، تمهيدًا لإقرارها من المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا من إلقاء خطاب العرش، وسيتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، وهو النائب مجحم الصقور، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وسيستهلون أعمالهم بأداء القسم الدستوري، وبعد ذلك ينتخبون رئيسهم، وينتظر أن ينتخب المجلس بعد ذلك أعضاء 20 لجنة نيابية.
ويتنافس على رئاسة مجلس النواب النائبان: أحمد الصفدي الذي يحظى بتوافق 5 كتل نيابية بمجموع 105 نواب، وصالح العرموطي مترشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي التي تتشكل من 31 نائبا.
وقبل أيام، أعلنت 5 كتل نيابية دعم مترشح حزب الميثاق الصفدي لموقع رئيس المجلس، في مواجهة مترشح كتلة جبهة العمل العرموطي.
النائب هيثم زيادين، قال "إن كتل الميثاق وتقدم وإرادة والوطن الإسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية وعزم"، توافقت على دعم الصفدي لرئاسة المجلس، وعلى تشكيلة المكتب الدائم. إذ اتفقت على دعم مترشح حزب تقدم النائب مصطفى الخصاونة لموقع النائب الأول وترشيح كتلة إرادة والوطن الإسلامي النائب أحمد هميسات لموقع النائب الثاني، وتوافقت على دعم ترشيح النائب هدى نفاع من حزب عزم والنائب محمد المراعية من ائتلاف الأحزاب الوسطية لموقع المساعدين للرئيس.
وبعد الاستماع لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمساعدين).
وتنص الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الداخلي لـ"النواب" على "أنه بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات بينهم، فـإن تساووا فالأكبر سنًا، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنًا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب، يجـوز استخلافه بمن يليه سنًا في المجلـس، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس".
وتنص الفقرة (أ) من المادة (14) منه على "أنه يُعد فائزًا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المُطلقة للحاضرين، إذا كان المُترشحون للموقع أكثر مـن اثنين، أما إذا كان المُترشحان اثنين فقط، فيُعتبر فائزًا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما".
واوجبت التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لـ"النواب"، أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة (7) على "أنه إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".
يُشار إلى أن مجلس النواب الحالي، انتخب بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمُشاركة قوائم حزبية بشكل كامل لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) الماضي، بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ الثامن عشر من شهر تشرين الثاني (نوفبمر) 2024، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في الثامن عشر من الشهر الحالي.
يُذكر أن جلالة الملك يدعو مجلس الأمة للاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.
ويُمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأُمة لتاريخ يُعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مُدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأُمة فـي التاريخ الذي يُدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المُدة.
ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية مُدة أُخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هُناك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.- (بترا)

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