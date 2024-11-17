باكستان: برامج VPN حرام شرعا

أفتى مجلس الفكر الإسلامي، أعلى هيئة استشارية باكستانية للشؤون الدينية، بتحريم استخدام البرامج التي تتيح الوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت.

وقال رئيس المجلس راغب نعيمي، إن تقييد الوصول إلى المواد غير الأخلاقية أو المسيئة يتماشى مع مبادئ الإسلام، ومن ثمّ فإن استخدام هذه البرامج التي تعرف اختصارا بـ"في بي إن/VPN" للوصول إلى المحتوى المحظور، هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية.



يأتي ذلك بينما يستخدم ملايين المستهلكين في باكستان حاليا تطبيقات رفع الحجب (VPN) لاستخدام منصة "إكس" والخدمات الإلكترونية الأخرى التي يصعب الوصول إليها.

وأضاف نعيمي: "استخدام "في بي إن" غير القانونية في باكستان يشكل جريمة، فهي تندرج تحت بند التحريض على الإثم".



وجاء البيان في الوقت الذي تستخدم فيه السلطات جدار حماية على مستوى البلاد لتعزيز "الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الداخلية خطابا إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، تطلب منها "حظر جميع شبكات "في بي إن" غير القانونية"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكة الإلكترونية".



ووفقا لوزارة الداخلية "يتم استغلال شبكات "في بي إن" بشكل متزايد من قبل الإرهابيين لتسهيل الأنشطة والمعاملات المالية في باكستان". سبوتنيك

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