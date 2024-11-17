مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقي 10 أطفال حديثي الولادة مصرعهم، يوم أمس السبت، جراء حريق اندلع في مستشفى بولاية /أوتار/ شمالي الهند.
وقال نائب رئيس وزراء الولاية وزار براجيش باتاك، في تصريح له: تم التعرف على سبعة من الجثث العشرة حتى الآن، وثمة 16 طفلاً آخر من حديثي الولادة في حال حرجة، مؤكداً أنه سيتم تحديد المسؤولين عن هذه المأساة واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
ولم يتضح بعد سبب حريق المستشفى، لكن بعض وسائل الإعلام في الهند رجحت وجود عطل كهربائي أدى إلى اندلاعه.
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