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مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند

11/17/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لقي 10 أطفال حديثي الولادة مصرعهم، يوم أمس السبت، جراء حريق اندلع في مستشفى بولاية /أوتار/ شمالي الهند.

وقال نائب رئيس وزراء الولاية وزار براجيش باتاك، في تصريح له: تم التعرف على سبعة من الجثث العشرة حتى الآن، وثمة 16 طفلاً آخر من حديثي الولادة في حال حرجة، مؤكداً أنه سيتم تحديد المسؤولين عن هذه المأساة واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.

ولم يتضح بعد سبب حريق المستشفى، لكن بعض وسائل الإعلام في الهند رجحت وجود عطل كهربائي أدى إلى اندلاعه.

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