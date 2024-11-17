باليوم لـ408 من حرب الإبادة على غزة.. 47 شهيدا و139 مصابا خلال الــ 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا و139 مصابا خلال الــ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ408 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,846 شهيدا و103,740 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
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