Monday, 18 November 2024 10:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باليوم لـ408 من حرب الإبادة على غزة.. 47 شهيدا و139 مصابا خلال الــ 24 ساعة

11/17/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا و139 مصابا خلال الــ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ408 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,846 شهيدا و103,740 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

MENAFN17112024000072011014ID1108895341

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث