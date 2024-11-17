باليوم لـ408 من حرب الإبادة على غزة.. 47 شهيدا و139 مصابا خلال الــ 24 ساعة

قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا و139 مصابا خلال الــ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ408 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,846 شهيدا و103,740 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.