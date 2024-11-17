إسرائيل تغتال مسؤول الإعلام في حزب الله محمد عفيف (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل اغتالت مسؤول الإعلام في حزب الله محمد عفيف بالغارة التي نفذتها على بيروت ظهر اليوم.
من جهتها، أفادت مراسلة الجزيرة كاترين حنا نقلا عن مصدر أمني باستهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف بالغارة على منطقة رأس النبع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضافت المراسلة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى تابع لحزب البعث في منطقة وسط العاصمة بيروت، مما أدى لنزوح كبير في صفوف السكان، خاصة وأن المنطقة لم تتعرض لقصف سابق.
بدورها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن "شخص استشهد وأصيب 3 في غارة العدو الإسرائيلي على منطقة رأس النبع في بيروت".
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