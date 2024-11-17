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إسرائيل تغتال مسؤول الإعلام في حزب الله محمد عفيف (فيديو)

11/17/2024 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل اغتالت مسؤول الإعلام في حزب الله محمد عفيف بالغارة التي نفذتها على بيروت ظهر اليوم.

من جهتها، أفادت مراسلة الجزيرة كاترين حنا نقلا عن مصدر أمني باستهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف بالغارة على منطقة رأس النبع في الضاحية الجنوبية لبيروت.


 وأضافت المراسلة أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى تابع لحزب البعث في منطقة وسط العاصمة بيروت، مما أدى لنزوح كبير في صفوف السكان، خاصة وأن المنطقة لم تتعرض لقصف سابق.

بدورها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن "شخص استشهد وأصيب 3 في غارة العدو الإسرائيلي على منطقة رأس النبع في بيروت".


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