اعتداء جنسي ووشوم صليبية.. من هو بيت هيغسيث مرشح ترامب للدفاع؟

أمام أسئلة عن اعتداء جنسي ووشوم صليبية تعود للعصور الوسطى مرتبطة بجماعات متطرفة، "سيواجه بيت هيغسيث مرشح دونالد لمنصب الدفاع صعوبة في تأكيد أهليته لهذا المنصب، في ظل ظروف طبيعية. لكن هذه ليست أوقاتا عادية في واشنطن".



انطلاقا من المقدمة السابقة، أعدت وكالة أسوشيتد برس تقريرا اليوم عن وقوع اختيار ترامب على هيغسيث، مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز، الثلاثاء الماضي، معتبرة أن هذا الاختيار "واحد من عدة ترشيحات أخطأت وألقت تحديا على مجلس الشيوخ".



وقالت الوكالة "لتولي منصب رئيس البنتاغون والإشراف على 3.4 ملايين موظف، سيحتاج هيغسيث إلى تأكيد من مجلس الشيوخ، ويضغط ترامب علنا على المشرعين لإظهار الولاء لأجندته".



وبعد التقليب في سيرته الذاتية، ذكرت الوكالة "أن الاكتشافات الأخيرة عن الرجل البالغ من العمر 44 عاما جعلت طريقه إلى السلطة أكثر صعوبة على ذلك الجندي السابق المتزوج 3 مرات، والذي تم التحقيق معه بتهمة الاعتداء الجنسي في كاليفورنيا عام 2017".



وأضافت الوكالة "لم يتم توجيه أي اتهامات بشأن لقاء في فندق مونتيري شهد تقديم متهم مجهول الهوية لتقرير للشرطة، لكن الادعاء أدى إلى تساؤلات حول عملية فحص الجندي السابق".



ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، دفع هيغسيث مبلغا غير معلن عنه للمرأة بعد عدة سنوات ضمن اتفاقية عدم إفصاح، على الرغم من أنه أكد أن لقاءهما كان بالتراضي.



أثارت وشوم هيغسيث أيضا التساؤلات، مما أدى إلى استبعاده من قبل وحدة الحرس الوطني للجيش عندما تم استدعاؤها لتنصيب الرئيس جو بايدن في عام 2020.



في حديثه في بودكاست مع زميله المخضرم شون رايان في وقت سابق من هذا الشهر، كشف عن أن أحد زملائه الجنود أشار إليه باعتباره "قوميا أبيضا محتملا بسبب الوشم على جسده".



وأرجع سبب ذلك إلى "الصليب المقدسي" الذي يعود إلى فترة الحروب الصليبية في العصور الوسطى على صدره، لكنه أيضا لديه وشم على ذراعه بعبارة "Deus Vult"، التي تعني "يريد الله ذلك"، والتي استخدمها الصليبيون في حروبهم على المسلمين خلال العصور الوسطى.











وتشير الوكالة إلى أنه "تم تبني الصور والشعارات الصليبية الأوروبية التي تعود للعصور الوسطى على نطاق واسع من قبل دعاة تفوق العرق الأبيض البيض والنازيين الجدد خلال السنوات الأخيرة، لكن هيغسيث يقول إن وشومه تعكس إيمانه ببساطة".



وقال مؤلف كتاب صدر عام 2020 بعنوان "الحملة الصليبية الأميركية" عن صليب القدس "إنه رمز مسيحي".



وانتشر تعامل هيغسيث مع الأسلحة التي تعود إلى العصور الوسطى على نطاق واسع الأيام الأخيرة، إذ ظهر في مقطع فيديو له وهو يشارك في مسابقة "رمي الفأس" التي تم بثها على شاشة التلفزيون، والتي شهدت إخفاقه في إصابة الهدف وضرب أحد المارة، الذي نجا بأعجوبة من إصابة خطيرة.



تتضمن السيرة الذاتية هيغسيث خبرة قتالية في أفغانستان والعراق، وترقى إلى رتبة رائد في الحرس الوطني، وهي مرتبة متواضعة مقارنة بالجنرالات والأدميرالات الذين سيشرف عليهم في البنتاغون إذا تولى منصب وزير الدفاع.



يتفاخر هيغسيث بدرجات من جامعات أميركية مرموقة، بما في ذلك درجة جامعية من برينستون ودرجة ماجستير من هارفارد. و لفت انتباه ترامب في برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند" (Fox & Friends Weekend) الذي يشارك في استضافته.

قال له ترامب خلال ظهوره في أوائل يونيو/حزيران الماضي: "أنت تعرف الجيش أفضل من أي شخص آخر"، مضيفًا أنه غالبا ما فكر في تعيينه مسؤولا عن البنتاغون.



وهذا الأسبوع، كتب عميل جمهوري سابق عن هيغسيث -الذي فحص ملفه عندما كان ترامب يفكر فيه لمنصب وزير شؤون المحاربين القدامى عام 2016- أنه ظل غير مؤهل و"وعاء فارغا".



وكتب العميل السابق جاستن هيغينز لشبكة "إم إس إن بي سي" أنه بالنظر إلى "افتقاره إلى الخبرة الكبيرة في الشؤون الخارجية أو السياسة في الكونغرس، فإن المؤهلات الإدارية المدنية الوحيدة التي حصل عليها هيغسيث كانت كونه الرئيس التنفيذي لمنظمة غير ربحية صغيرة.. وليس من الصعب أن نتخيل أنه سيفعل ويقول كل ما يريده ترامب".



ويركز هيغينز في كتبه وظهوره الإعلامي بشكل أساسي على معالجة ما يسميها "الأشياء التي استيقظت" في القوات المسلحة، وقد أعرب عن دعمه لما سماه "تطهير كبار القادة".