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إسرائيل: 98% من عائلات جنود الاحتياط أبلغت عن ضرر نفسي

11/17/2024 11:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكرت قناة "كان" العبرية أن استطلاعا جديدا للرأي باسم "منتدى زوجات جنود الاحتياط" كشف أن 98% من عائلات جنود الاحتياط بالجيش أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتج عن الخدمة الطويلة لأفراد عائلاتهم من الجنود في الجيش.

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