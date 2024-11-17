إسرائيل: 98% من عائلات جنود الاحتياط أبلغت عن ضرر نفسي

إسرائيل: 98% من عائلات جنود الاحتياط أبلغت عن ضرر نفسي
التاريخ
11/17/2024 11:28:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت قناة "كان" العبرية أن استطلاعا جديدا للرأي باسم "منتدى زوجات
جنود الاحتياط" كشف أن 98% من عائلات جنود الاحتياط بالجيش أبلغت عن ضرر
نفسي أو عقلي نتج عن الخدمة الطويلة لأفراد عائلاتهم من الجنود في الجيش.
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