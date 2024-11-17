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محور الصمود‏: إسرائيل تستخف بإيران وحلفائها‏

11/17/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏‏ريناد منصور‏ - (فورين أفيرز) 2024/11/13
ردًا على الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، شنت الحكومة الإسرائيلية حربًا إقليمية تهدف إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط. واستهدفت إسرائيل في حربها على وجه التحديد ما يسمى بـ"محور المقاومة"، وهو شبكة من الجماعات المتحالفة مع إيران تشمل "حماس" في غزة، و"حزب الله" في لبنان، والحوثيين في اليمن، ونظام بشار الأسد في سورية، وأجزاء من "قوات الحشد الشعبي" في العراق. ومن خلال العمل على نطاق يتجاوز كثيرًا الجهود السابقة ضد المحور، أمضت إسرائيل العام الماضي في محاولة تدمير البنية التحتية السياسية والاقتصادية والعسكرية واللوجستية والاتصالات للشبكة. كما شنت حملة غير مسبوقة ضد قيادة المحور، والتي أسفرت عن مقتل قادة "حماس" و"حزب الله" والعديد من كبار القادة في "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني.‏
سوف تغير شراسة الهجوم الإسرائيلي، الذي عززته التقنيات المتقدمة واستراتيجية الحرب الشاملة التي تسوي الأحياء والمدن بالأرض وتخليها من سكانها، بشكل كبير ميزان القوى في الشرق الأوسط. مع ذلك، وعلى الرغم من تفوقها العسكري الذي لا يمكن إنكاره، ناهيك عن الدعم الهائل الذي تتلقاه من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من القضاء على المنظمات والأنظمة التي تنتمي إلى المحور بالطريقة التي تأملها. وقد أظهر المحور مرارًا وتكرارًا قدرة على التكيف، ومرونة تشهد على الروابط العميقة التي تحافظ عليها مجموعاته الأعضاء داخل دولها ومجتمعاتها. والأكثر من ذلك هو أن العلاقات العابرة للحدود الوطنية التي تشكل المحور تعني أن "حماس" و"حزب الله" والمنظمات الأعضاء الأخرى تُفهم بشكل أفضل -ليس كجهات فاعلة منفصلة من غير الدول أو جماعات مسلحة متمردة فحسب، بل كعقد مترابطة لشبكات سياسية واقتصادية وعسكرية وإيديولوجية مستدامة.‏
لقد سمحت هذه الشبكات، الإقليمية -وأحيانًا العالمية- لأعضاء المحور باستيعاب الصدمات المختلفة، بما في ذلك النكسات العسكرية، مثل اغتيال الولايات المتحدة لزعيمها الفعلي، الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في كانون الثاني (يناير) 2020؛ والانهيارات الاقتصادية، مثل العقوبات المعوقة التي فرضتها حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران؛ والانهيار المصرفي اللبناني في العام 2019، الذي حل الحسابات المالية للعديد من المجموعات الأعضاء؛ والانتفاضات الشعبية، مثل الاحتجاجات التي حاولت في أوقات مختلفة الطعن في سلطة المحور في إيران والعراق ولبنان وسورية وغزة. وعلى الرغم من هذه التحديات، اعتمد أعضاء المحور -والمحور ككل- على الدعم من دولهم ومجتمعاتهم المحلية، ومن بعضهم بعضا، للصمود والبقاء على قيد الحياة.‏
تشير المرونة التاريخية لمحور المقاومة إلى أن إسرائيل ستجد صعوبة في القضاء على جماعات مثل "حماس" و"حزب الله". وفق جميع الاحتمالات، ستستمر الاستراتيجية الإسرائيلية للحرب الشاملة في تحقيق انتصارات تكتيكية قصيرة الأجل تقلل من قدرات الجماعات والدول المسلحة، وتجبرها على نوع من العمل الحفاظ على البقاء فقط لبعض الوقت. ولكن من دون حل سياسي يتصالح مع الاندماج الاجتماعي للمجموعات، من المرجح أن يعتمد المحور مرة أخرى على مصادر النفوذ المحلية، إلى جانب روابطه العابرة للحدود الوطنية، لإعادة تشكيل نفسه على المستويين المحلي والإقليمي. في الواقع، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، انتهزت مجموعات أصغر داخل المحور الفرصة لتعزيز تحالفاتها. وفي حين تتحمل "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني" وطأة الهجمات الإسرائيلية، استفادت جماعات مثل "كتائب حزب الله" في العراق والحوثيين في اليمن، من الاضطرابات لتظهر كلاعبين إقليميين هائلين.‏
الصمود من خلال التكيف‏
‏يختلف محور المقاومة كما هو موجود اليوم اختلافًا كبيرًا عن الشبكة التي أنشئت في البداية في ثمانينيات القرن العشرين. في ذلك الوقت، أسست جمهورية إيران الإسلامية الوليدة "حزب الله" ورعته في لبنان كوسيلة لإبراز وممارسة القوة. وكان هدفها هو "تصدير الثورة" ونشر "دفاع متقدم" من خلال الردع غير المتكافئ ضد التهديدات المتصورة -بالتحديد إسرائيل. وكررت إيران هذا النموذج بشكل استراتيجي في مختلف البلدان. في نفس الوقت تقريبًا الذي أسست فيه إيران "حزب الله"، على سبيل المثال، أنشأت جماعات شيعية عراقية مثل "فيلق بدر"، الذي لعب دورًا في الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين والاستيلاء على السلطة في عراق ما بعد العام 2003. وفي تسعينيات القرن العشرين، عززت إيران الفصائل الفلسطينية مثل "الجهاد الإسلامي في فلسطين" و"حماس"، مما ساعد على تعزيز نفوذها. وفي أعقاب الانتفاضات العربية في العام 2011، وسعت إيران دعمها لبشار الأسد في سورية والحوثيين في اليمن، لتزيد بذلك من توطيد شبكتها الإقليمية.‏
‏كان ما حافظ بشكل أساسي على إدامة هذه المجموعات هو اعتمادها العميق على أنظمتها الحاكمة المحلية والقواعد الاجتماعية. وقد اندمجت المجموعات في نسيج دولها حتى أن رؤساء الحكومات الرسميين في لبنان وسورية والعراق وإيران واليمن وغزة هم إما أعضاء في مجموعات تنتمي إلى المحور، أو تم اختيارهم بدعم من تلك المجموعات. وعلاوة على ذلك، كانت الروابط عبر الوطنية بين الجماعات بمثابة بوليصة تأمين حاسمة خلال فترات الصدمة.‏
جاء اختبار مبكر للمحور في العام 1992، عندما اغتالت إسرائيل عباس الموسوي، الذي كان الأمين العام لـ"حزب الله". في ذلك الوقت، أعلنت صحيفة إسرائيلية كبرى أن "عصر الصراع مع حزب الله في ملعبه المريح قد انتهى". ولكن، على الرغم من الهجوم تمكن "حزب الله" من إعادة بناء نفسه. وقد استفاد الحزب من الدعم المحلي من خلال حشد المجتمع الشيعي اللبناني وتأمين الدعم من إيران، التي قدمت المساعدات المالية والتدريب العسكري والتوجيه الاستراتيجي. ولم يُقتصر دعم شبكة الدعم القوية هذه على تمكين "حزب الله" من التعافي فحسب، بل ساعدته أيضًا على توسيع وبسط نفوذه. وبتوجيه من مجلس الشورى وحسن نصر الله، خليفة الموسوي، أصبح "حزب الله" في نهاية المطاف قويًا بما فيه الكفاية بحيث تمكَّن من إجبار إسرائيل على الخروج من الأراضي اللبنانية في العام 2000. هذا الانتصار، إلى جانب حرب العام 2006 التي قاتل فيها "حزب الله" إسرائيل وأوصلها إلى طريق مسدود -وهو إنجاز غير مسبوق للميليشيات العربية- عزز سمعته إلى حد كبير. كما بشر بقدوم تجسد جديد هائل لمحور المقاومة.‏
ثمة تحد آخر للمحور جاء في العام 2011، عندما واجه نظام الأسد في سورية تهديدًا وجوديًا في شكل حرب أهلية. في أعقاب احتجاجات ضد النظام سعت في البداية إلى إجراء إصلاحات، بدأت انتفاضة مسلحة خاضتها جماعات –بدعم من تركيا وبعض الدول العربية– تطالب بتغيير النظام. ولكن مرة أخرى، تمكن المحور من التكيف بطرق سمحت له بتجاوز هذه الأزمة. وقد تلقى الأسد المساعدة، جزئيًا، من خلال الروابط المهمة التي أقامها المحور مع دول خارج المنطقة: كان الحدث الأهم في هذا الإطار هو قدوم روسيا لإنقاذ الأسد، لتكون بذلك شريكًا عالميًا مؤثرًا للشبكة. لكنّ نظام الأسد استفاد أيضًا من مساعدة أعضاء المحور الآخرين. فبتوجيه استراتيجي من سليماني، بدأ "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، إلى جانب الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، في بناء جسر بري حيوي لنقل الإمدادات والأسلحة والأفراد من إيران والعراق إلى سورية. وفي نهاية المطاف، تم نشر مقاتلي "حزب الله" في الخطوط الأمامية للحرب الأهلية، حيث لعبوا دورًا حاسمًا في قمع الانتفاضة المسلحة. (على الرغم من تردده في البداية في دخول الصراع السوري بسبب معارضة مؤيديه المحليين، اضطرت إيران "حزب الله" إلى التدخل). وبينما كانت حكومة الأسد تتأرجح على حافة الانهيار، تدخل "حزب الله" بشكل حاسم لحماية النظام ومنع ظهور نظام جديد في دمشق يمكن أن يكون معاديًا للمحور.‏
كما أدت الانتفاضات العربية في العام 2011 إلى اندماج الحوثيين رسميًا في محور المقاومة. بعد الإطاحة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أصبح الدعم الإيراني فعالاً وأساسيًا في تحويل الحوثيين من جماعة مسلحة محلية إلى قوة عسكرية هائلة. ومن خلال تقديم المساعدات المالية، والأسلحة المتقدمة والتدريب العسكري، مكنت إيران الحوثيين من تعزيز قدراتهم العملياتية. وسمحت هذه المساعدة للحوثيين، إلى جانب قواعد الدعم المحلية، بالسيطرة على العاصمة اليمنية، صنعاء، في العام 2014 والحفاظ على تفوقهم في مواجهة التحالف الذي تقوده السعودية.‏
بالإضافة إلى الهجمات العسكرية، واجه محور المقاومة أيضًا هجمات اقتصادية في شكل عقوبات. خلال السنوات الأولى من هذا القرن، دفعت طموحات إيران النووية ونفوذها المتزايد تحالفًا دوليًا بقيادة الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة على طهران وحلفائها داخل المحور. وازدادت العقوبات بشكل كبير في العام 2018 عندما تراجع ترامب عن الصفقة النووية الإيرانية وأطلق حملته لـ"الضغط الأقصى". وكان الهدف من هذه الحملة، في جزء منه، هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وبالتالي تجريد النظام من مصدر دخل حيوي. وقد دمرت العقوبات الاقتصاد الإيراني، لكنها لم توقف تجارة النظام الإيراني في النفط. بدلاً من ذلك، وجدت طهران طرقًا لبيع نفطها من خلال الأسواق غير الرسمية. وبمساعدة حلفائها في محور المقاومة، استخدمت إيران هذه الأسواق للاتجار بموارد الطاقة، وتمويل العمليات العسكرية، والوصول مرة أخرى إلى الدولار الأميركي. في العراق، على سبيل المثال، عملت إيران مع بقية أعضاء المحور للجمع بين النفط الإيراني وغير الإيراني قبل بيعه إلى دول في آسيا. وسمحت عائدات هذه التجارة لإيران بشراء مكونات الأسلحة وشحنها إلى حلفائها في كل أنحاء المنطقة. كما منحت المحور روابط وصلات عالمية إضافية في شكل مشتري النفط ‏‏الصينيين.‏
كان التحدي الرئيسي الأخير الذي واجهه محور المقاومة قبل الهجوم الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) ضد "حماس" و"حزب الله" هو قيام الولايات المتحدة باغتيال قاسم سليماني في كانون الثاني (يناير) 2020. وكان سليماني قد ساعد في تأسيس المحور، وكان دوره كقائد فعلي له، فضلاً عن أسلوبه في القيادة من أعلى إلى أسفل، يعني أن تشكل وفاته نكسة كبيرة لإيران وحلفائها. ومع ذلك، على الرغم من أن الهجوم أرسل موجات من الصدمة في كامل أنحاء الشبكة -حيث ذهبت الجماعات الأعضاء في المحور في العراق إلى العمل السري- فإنه أظهر في النهاية قدرة المحور على التكيف للتعامل مع التهديدات الخطيرة.‏
‏‏بعد وفاة سليماني، انتقل المحور من شبكة تقودها إيران من أعلى إلى أسفل إلى تحالف يميل أكثر إلى التكامل أفقيًا. وقد احتفظت إيران بدور محوري في تحديد الاتجاه الاستراتيجي للمحور، لكن الهيكلية الجديدة سمحت للأعضاء الآخرين بقدر أكبر من الحكم الذاتي وبتفاعلات أكثر استقلالية مع كل من طهران وبعضهم بعضا. وفي هذا المحور المعاد إصلاحه، أصبح نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، وسيطا مهمًا قدم إرشادات استراتيجية منتظمة لإسماعيل قاآني، خليفة سليماني. وكان قاآني يهدف إلى تحويل المحور إلى مؤسسة أكثر رسمية وتماسكًا، وتمكين أعضائه من السيطرة بشكل أكبر والعمل كأنداد. (ساعدت على تحقيق هذا الهدف، عن غير قصد إلى حد ما، حقيقة أن قاآني لم تكن لديه علاقات سليماني الشخصية عميقة الجذور ولا إجادته للغة العربية، مما جعل إرشادات نصر الله أكثر أهمية).‏
‏في العراق، على سبيل المثال، برز نصر الله وممثله، محمد الكوثراني، كمستشارين رئيسيين لحكومة بغداد. وقد ساعدا في قمع "انتفاضة تشرين" (أكتوبر) التي كانت قد اندلعت قبل بضعة أشهر من اغتيال سليماني، والتي طالب فيها المتظاهرون بإنهاء النظام الحاكم المتحالف مع إيران بعد العام 2003. وساعد نصر الله وكوثراني في تحصين النظام ضد الاحتجاجات الشعبية. وخلال هذه الفترة، وسع كوثراني أيضًا بشكل كبير المصالح الاقتصادية لـ"حزب الله" في جميع أنحاء العراق، مالئًا بذلك الفراغ الذي خلفه مقتل سليماني. وقد أعادت هذه التغييرات، على الرغم من أنها كانت مدفوعة بصدمة سلبية، تشكيل المحور مرة أخرى.‏
رد الفعل على حرب إسرائيل الشاملة‏
‏تتضاءل التهديدات السابقة التي واجهها محور المقاومة وتشحب مقارنة بالحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل ردًا على هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. مع ذلك، وكما كان الحال مرارًا من قبل، اضطر المحور إلى التكيف من أجل الحفاظ على بقائه. وعلى وجه الخصوص، واصل الانتقال إلى هيكل قيادة أفقي بدرجة أكبر، وزاد من إحكام روابطه عبر الوطنية.‏
‏بدرجة أكبر بكثير مما فعلته في الصراعات السابقة، أثارت حرب إسرائيل ضد "حماس" و"حزب الله" ردًا قويًا من حلفاء آخرين داخل المحور، مثل الحوثيين و"كتائب حزب الله" العراقية التي تعود جذورها إلى "فيلق بدر" في العام 1980، والتي ترتبط حاليًا بـ"قوات الحشد الشعبي" في العراق. في السابق، كانت هذه الجماعات هامشية بالنسبة للديناميات الأوسع في صراعات الشرق الأوسط. ومع ذلك، عمقت خلال العام الماضي استقلاليتها ونفوذها الإقليمي.‏
على سبيل المثال، بدأ الحوثيون لأول مرة في استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لتعطيل طرق الشحن التجارية، وهاجموا السفن التي تسافر عبر البحر الأحمر، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها لتدور حول القارة الأفريقية، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأخير في تسليم شحنات الطاقة، والغذاء، والسلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.‏
‏كما سعت "كتائب حزب الله" العراقية إلى مزيد من المشاركة والنفوذ في الساحة العابرة للحدود الوطنية مع تعرض "حماس" و"حزب الله" للهجوم. وفي خطوة تحدت المفاهيم الشائعة لدورها كوكيل لإيران، قتلت الجماعة ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي في كانون الثاني (يناير) 2024 على الحدود الأردنية السورية في هجوم شنته على موقع عسكري أميركي يعرف باسم "برج 22". وتم اتخاذ هذا الإجراء ضد رغبات "الحرس الثوري الإيراني"، الذي ناشد "كتائب حزب الله" في وقت لاحق الدعوة إلى وقف لإطلاق النار. ومع ذلك، كشف الهجوم عن تكوين جديد للمحور تضمن اتخاذ أعضائه قرارات أكثر استباقية واستقلالية.‏
كما عززت إعادة التوجيه بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) علاقات أوثق بين بعض أعضاء محور المقاومة. لعدة سنوات، حافظ الحوثيون على وجود اسمي فقط في العراق، مع وجود ممثل واحد لهم في بغداد. وبدا عمل ذلك المبعوث رمزيًا أكثر منه حقيقيًا. ولكن، ردًا على الهجمات الإسرائيلية ضد "حماس" و"حزب الله"، عمق الحوثيون تعاونهم مع "قوات الحشد الشعبي". وشهد هذا التعاون المكثف زيادة في تبادل الأسلحة وتنسيق العمليات المشتركة، وشكّل حالة تكشف عن قدرة معززة لمهاجمة إسرائيل.‏
‏كما عمل أعضاء المحور معًا عبر الحدود بشكل أكثر تنسيقًا في أعقاب اغتيال نصر الله في أيلول (سبتمبر). في أعقاب وفاته، انتقل العشرات من أعضاء النخب الاقتصادية في "حزب الله" وعائلاتهم إلى جنوب العراق، وسافروا برًا عبر سورية بمساعدة الأسد. وسرعان ما وجدوا أماكن لإعادة التوطين، حيث كان "حزب الله" اللبناني قد عزز أنشطته التجارية في العراق بعد وفاة سليماني، بما في ذلك إطلاق استثمارات في البنية التحتية والأراضي والمجمعات السكنية. وسمحت هذه الروابط الاقتصادية لنخب "حزب الله" بالخروج من خط النار المباشر في لبنان مع الاستمرار في توليد الإيرادات. وهكذا، مرة أخرى، وفرت الروابط العابرة للحدود الوطنية للمحور شريان حياة حاسمًا لأعضائه خلال فترة من الصعوبة الهائلة.
الحاجة إلى المساءلة‏
‏بطبيعة الحال، تفهم إسرائيل الطبيعة العابرة للحدود الوطنية التي تميز محور المقاومة. وبسبب هذا الفهم بالتحديد، عكفت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تطبيق استراتيجية الحرب الشاملة ردًا على هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهي استراتيجية تضمنت شن هجمات متفاوتة الشدة -ليس ضد "حماس" وحدها فحسب، ولكن أيضًا ضد "حزب الله"، وإيران، ونظام الأسد وأعضاء المحور الآخرين.‏
مع ذلك، تشير تصرفات إسرائيل خلال العام الماضي إلى أنها قللت استراتيجيًا من شأن قدرة الشبكة على الصمود وإلى أي مدى يمكن لحل عسكري، حتى واحد لا يكون مقيدًا بالقانون الدولي، أن يُحدث تغييرًا مجتمعيًا في البلدان الأخرى. وقد أثبت العام الماضي أن الشبكة ما تزال قادرة، إلى حد كبير، على التكيف مع التحديات العسكرية والاقتصادية. وفي حين أن العديد من المجموعات الأعضاء فيها ستبقى تحت الأرض أو قريبة من الوطن خلال هذه الفترة من الصراع الشديد، إلا أنها ستستمر في الاعتماد على الدعم المحلي، وعلى الأعضاء الآخرين في الشبكة في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الحلفاء العالميين مثل روسيا والصين. سوف يكون القضاء على الشبكة بشكل كامل مهمة مستحيلة ومن المرجح أن تتطلب، على الأقل، هدم واحتلال وإعادة تأسيس دول جديدة أينما كانت هذه الجماعات متأصلة ومندغمة. وبالنسبة لبلد مثل إسرائيل، التي اتهمت بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، فإن من شأن هذا النوع من الجهد أن يؤدي إلى رد فعل سلبي من حلفاء رئيسيين ومن المجتمع الدولي.‏
يقترح التاريخ أنه من غير المرجح أن تنجح الأعمال العسكرية الإسرائيلية من دون حل سياسي شامل، خاصة عندما تتم تلك الأعمال خارج أراضيها. بدلاً من ذلك، من المحتمل أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى شرق أوسط أكثر اضطرابًا، حيث يكون السلام الحقيقي مجرد احتمال بعيد. وقد ثبت أن المذابح الإسرائيلية في حق المدنيين، التي أدانتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مدمرة للمجتمع المدني وتستخدمها جماعات المحور لتعزيز أيديولوجيتها القائمة على فكرة المقاومة. وعلى عكس ما هو متوقع إلى حد ما، سيجد السكان في إيران والعراق ولبنان وسورية الآن صعوبة أكبر في الإصرار على مساءلة مجموعات المحور التي تحكم حياتهم اليومية، ناهيك عن المطالبة بإصلاحات. سيكون هؤلاء المدنيون، وليس أعضاء المحور، هم أكبر ضحايا حرب إسرائيل الشاملة على المدى الطويل.‏
‏بدلاً من تمكين استراتيجية إسرائيل القاسية عديمة الرحمة، يتعين على الجهات الفاعلة الدولية أن تجد تسوية سياسية تبدأ بوقف إطلاق النار في الحروب الدموية الجارية في غزة ولبنان. ويجب أن تكون الخطوة التالية هي جلب الحكومات المرتبطة بالمحور للتفاوض على تسوية أوسع تأخذ في الاعتبار الطبيعة الحقيقية لديناميات القوة في المنطقة. ومن دون هذا النهج الشامل، سيكون مقدرًا للصراع الإقليمي في الشرق الأوسط أن يستمر، جالبًا معه الضرر والدمار للأجيال المقبلة.‏

‏*د. ريناد منصورRenad Mansour: زميل باحث أول في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير مشروع مبادرة العراق في "تشاتام هاوس". قبل انضمامه إلى تشاتام هاوس، كان زميل العريان في "مركز كارنيغي للشرق الأوسط". وهو أيضًا زميل باحث في "مبادرة كامبريدج الأمنية" في جامعة كامبريدج، ومنذ العام 2013 شغل مناصب كمحاضر للدراسات الدولية ومشرف في كلية السياسة، أيضًا في كامبريدج. منذ العام 2011، كان زميلاً باحثًا أقدم في "المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية" في بيروت، وكان مستشارا لوزارة المجتمع المدني في حكومة إقليم كردستان بين العامين 2008 و2010.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Axis of Resilience: Israel Is Underestimating Iran and Its Allies

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