الصحة اللبنانية تعلن حصيلة عدد من الغارات الإسرائيلية

الصحة اللبنانية تعلن حصيلة عدد من الغارات الإسرائيلية
التاريخ
11/17/2024 11:28:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ليلة الأحد/ الاثنين، استشهاد
11 شخصا وإصابة 48 آخرين إثر غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد.
كما أعلنت استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في
الغارة الإسرائيلية على رأس النبع في بيروت، وكذلك استشهاد شخصين وإصابة 22 آخرين
في الغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس في بيروت.
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