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الصحة اللبنانية تعلن حصيلة عدد من الغارات الإسرائيلية

11/17/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ليلة الأحد/ الاثنين، استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين إثر غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد.
كما أعلنت استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في الغارة الإسرائيلية على رأس النبع في بيروت، وكذلك استشهاد شخصين وإصابة 22 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة مار الياس في بيروت.

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