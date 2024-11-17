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قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

11/17/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل 5 في اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات وقرى عدة في مختلف محافظات الضفة الغربية.
ففي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل شابان في اقتحام قوات إسرائيلية بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ووسط الضفة، ذكرت محافظة القدس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة وأطلق قنابل الغاز تجاه المحال التجارية والمركبات.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدتي سِنجل وسلواد شمال وشرق مدينة رام الله، وشهدت المنطقة أيضا شن قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في قرية المغير.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس واعتقل شابين من داخل صالون للحلاقة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سبسطية وبيتا في نابلس.

وأكدت مصادر لقناة الجزيرة، اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمالي الضفة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع إصابتين خطيرتين جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة.

ونقلت حسابات محلية مشاهد لما قالت إنه استهداف جرافة لقوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار، وذلك بالتزامن مع عمل الجرافات على تدمير ممتلكات المواطنين.

وشمالي الضفة اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جَبَع جنوب مدينة جنين واعتقل شابا. وأضافت أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من مستوطنة "حومش"، وانتشرت في شوارع البلدة، وسط مواجهات، كما أقامت حاجزا اعتقلت الشاب من خلاله.

واقتحم جيش الاحتلال قرية جيت شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 شهيدا، ونحو 6300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

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