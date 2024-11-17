حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات
التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي
لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، وذلك خلال يوم
الأحد.
وأكد الحزب في بيان، إيقاع عدد من جنود
الاحتلال بين قتيل وجريح.
وتاليا نص البيان بالكامل:
"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع
غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت
المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 17-11-2024، 17 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي
لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي
لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
1- الساعة 23:15 من يوم السبت 16-11-2024، كمن مجاهدو
المُقاومة الإسلاميّة لقوات جيش العدو الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقيّة
لبلدة شمع، وعند وصولهم لنقطة المكمن، اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة
والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوّات
العدو.
2- الساعة 06:00 استهداف ثكنة معاليه غولاني (مقر
قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ صاروخية.
3- الساعة 06:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو
الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية صاروخيّة.
4- الساعة 10:15 استهداف منطقة الكريوت شمالي
مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.
5- الساعة 11:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو
الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.
6- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو
الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.
7- الساعة 14:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو
الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين)، بصليةٍ صاروخية.
8- الساعة 16:30 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا،
بصليةٍ صاروخية.
9- الساعة 17:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو
الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
10- الساعة 17:50 استهداف تجمع لقوات جيش
العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.
11- الساعة 17:55 استهداف تجمع لقوات جيش
العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.
12- الساعة 18:45 استهداف تجمع لقوات جيش
العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.
13- الساعة 20:30 استهداف تجمع لقوات جيش
العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.
14- الساعة 21:40 استهداف دبابة ميركافا
عند مثلث طير حرفا - الجبين، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، وإيقاع طاقمها بين
قتيل وجريح.
15- الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات جيش
العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخية.
16- الساعة 22:00 شن هجوم جوّي بسربٍ من
المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقيّ بلدة الخيام،
للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة.
17- الساعة 22:05 استهداف تجمع لقوات جيش
العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثامنة بصليةٍ صاروخية".
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