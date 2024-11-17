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ترامب يرشح بريندان كار لرئاسة لجنة الاتصالات الاتحادية

11/17/2024 11:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه سيرشح بريندان كار لشغل منصب رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية.
وأشار ترامب إلى أنه رشح كار لأول مرة لعضوية لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2017، وتم تأكيد تعيينه بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ.

وقال ترامب إن "ولايته الحالية تستمر حتى عام 2029، ونظرًا لعمله الرائع، فسوف أقوم الآن بتعيينه رئيسًا دائمًا".

وكان كار المستشار العام للجنة الاتصالات الفيدرالية، ومستشارًا لرئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية السابق، أجيت باي.

وحاليًا، يعد كار أكبر عضو جمهوري في لجنة الاتصالات الفيدرالية، وهي وكالة مستقلة تنظم الاتصالات في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

وكان كار من المؤيدين للملياردير إيلون ماسك، وجهوده لكسب حصص في شركات تابعة لخدمة الإنترنت ذات النطاق العريض.

وانتقد كار ظهور نائب الرئيس الحالي كامالا هاريس في برنامج "ساترداي نايت لايف" على قناة "إن بي سي".

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