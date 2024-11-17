ترامب يرشح بريندان كار لرئاسة لجنة الاتصالات الاتحادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في
بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه سيرشح بريندان كار لشغل منصب رئيس
لجنة الاتصالات الاتحادية.
وأشار ترامب إلى أنه رشح كار لأول مرة لعضوية
لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2017، وتم تأكيد تعيينه بالإجماع من قبل مجلس
الشيوخ.
وقال ترامب إن "ولايته الحالية تستمر حتى
عام 2029، ونظرًا لعمله الرائع، فسوف أقوم الآن بتعيينه رئيسًا دائمًا".
وكان كار المستشار العام للجنة الاتصالات
الفيدرالية، ومستشارًا لرئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية السابق، أجيت باي.
وحاليًا، يعد كار أكبر عضو جمهوري في لجنة
الاتصالات الفيدرالية، وهي وكالة مستقلة تنظم الاتصالات في الولايات المتحدة وعلى
الصعيد الدولي.
وكان كار من
المؤيدين للملياردير إيلون ماسك، وجهوده لكسب حصص في شركات تابعة لخدمة الإنترنت
ذات النطاق العريض.
وانتقد كار ظهور نائب الرئيس الحالي كامالا
هاريس في برنامج "ساترداي نايت لايف" على قناة "إن بي سي".
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