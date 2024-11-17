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جيش الاحتلال: نحقق بسقوط صاروخ اعتراضي في إيلات

11/17/2024 11:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأحد/ الاثنين، إنه يحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة.
وأعلنت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" في وقت سابق، سماع دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت برصد اعتراضات في سماء إيلات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، في إشارة إلى تنفيذ جيش الاحتلال عمليات اعتراضية عادة بصواريخ ضد طائرات مسيرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق من جانبها، أنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في إيلات المحتلة.

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