جيش الاحتلال: نحقق بسقوط صاروخ اعتراضي في إيلات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأحد/ الاثنين، إنه يحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة.
وأعلنت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية"
في وقت سابق، سماع دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت للتحذير
من سقوط قذائف صاروخية.
وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت برصد اعتراضات
في سماء إيلات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، في إشارة إلى تنفيذ جيش الاحتلال
عمليات اعتراضية عادة بصواريخ ضد طائرات مسيرة.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق من
جانبها، أنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في إيلات المحتلة.
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