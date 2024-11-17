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جُدُر الجيتو في العقيدة الأمنية الصهيونية

11/17/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الجُدُر الإسمنتية التي يُحيط الكيان المُحتل نفسه بها، تعكس عقلية ((الجيتو)) الانغلاقية المُهيمنة على العقيدة الأمنية الصهيونية، كمسوغ عنصري لمزاعم ((الاختيار)) و))التفوق)) و))نقاء العرق))، وكمدخل للنجاة بجسمه الطُفيلي الغريب وسط إرث حضاري عربي إسلامي عريق، فباتت الجُدران بالنسبة له الحصن المنيع لكسب القوة والمناعة ودرء المُحيط، أو هكذا يظُن.
ليست المناطق العازلة التي أنشأها الاحتلال مع الأردن ومصر وسورية ولبنان وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، لادعاءات أمنية، بعد أن كشفت عملية ((طوفان الأقصى)) هشاشة جدرانه وسهولة اختراقها، ولكنها تُجسد عقيدة ((الحائط الحديدي)) المُتجذرة والمُستلهمة من فكر الصهيوني الليكودي ((زئيف جابوتنسكي))، منذ عام 1923، والمتوارثة عبر أقرانه وصولاً إلى ((بنيامين نتنياهو))، الأكثر مناصرة لها.
ولا تعني الجُدُر حدود الكيان الصهيوني أو انحسار مطامعه التوسعية؛ بل هي تبرير ديني لتغذية النزعة العدوانية بنفوس المستوطنين وتنفيذ المشروع الاستعماري الإحلالي في فلسطين المحتلة ومحيطها الإقليمي، لإقامة ((أرض إسرائيل التاريخية)) أو ((الكبرى))، بعد أن استنسخت الصهيونية مفهومها من نصوص التوراة والتلمود وتفسيراتهما، ونظريات غربية عنصرية سادت القرن التاسع عشر، مثل ((الحاجز اللوني)) الذي وجد صيغته المُعدلة عندها في جدار الفصل العنصري بفلسطين والمناطق العازلة مع دول الجوار.
لجأت الصهيونية لترسيخ فكرة ((الجيتو)) دينياً؛ عبر ربط معاناة اليهود في فترات تاريخية سابقة بقدرتهم على البقاء بانتظار ((العودة لأرض إسرائيل))، وتحويل روح التكتل الطائفي الديني للأقليات اليهودية المبعثرة بين الدول إلى أيديولوجية سياسية متسترة بالدين لتأسيس ((وطن قومي يهودي)). كما كرستها جسدياً ونفسياً؛ بالتقوقع داخل جدرانه بزعم ((تعميق نقائهم وقوتهم))، وكجزء من التربية التوراتية المزعومة.
ولأجل تحفيز الهجرة والاستيطان في أرض فلسطين تحت مزاعم ((حل المسألة اليهودية))، مارست الصهيونية شتى أساليب القوة والعنف ضد اليهود أنفسهم بالتعاون بين المنظمة الصهيونية العالمية وبعض الجهات والأنظمة الغربية، على غرار ما حدث أثناء الحكم النازي، في إطار الزعم ((بالهولوكست))، أي الإبادة النازية لليهود، رغـم أن ((الحل النهائي)) لليهود هنا لم يكمن في الاستئـصال والإبادة وإنما في التهـجير، في ضوء تقديرات بتهجير أكثر من 300 ألف يهودي خلال حكم ((هتلر)).
وما تزال الصهيونية تُسوق مزاعم نظرة ((الأغيار)) العدائية تجاه المستوطنين اليهود، لثنيهم عن مغادرة الكيان المُحتل منذ عملية 7 أكتوبر، وهي نفس أكذوبة ((مناهضة السامية)) التي وظفها الصهيوني المؤسس ((ثيودور هرتزل)) الذي لم يستطع التجول بأفكار حركته بين صفوف اليهود بدون الارتكاز على قاعدة اللاسامية لتغذية شعورهم بالإذلال والاضطهاد ودفع المؤمنين منهم ((بالمسيحانية)) للهجرة إلى فلسطين بعد الالتفاف حولها.
إن جُدر ((نتنياهو)) التي يعكف على إقامتها بكثرة حالياً، أسوة بأسلافه مثل ((جابوتنسكي)) و))إسحق شامير)) و))أرئيل شارون)) الذين طالبوا ((بجدار حديدي لحماية اليهود من العداء العربي المحكم ضدهم)) أو ((ايهود بـاراك)) المنادي بسيـاسة الفصـل عن الفلسطينيين، تعكس عقلية ((الجيتو)) الانغلاقية وسلوك الاحتلال العنصري المُتطرف ضد الفلسطينيين والعرب عموماً، مثلما تُفسر استحالة التعايش مع الكيان الصهيوني بسلام وأمن مفقودين.

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