Monday, 18 November 2024 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة ترامب: شرق أوسط جديد أم تصعيد قديم؟

11/17/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









تشير عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية وتشكيل فريق عمل جديد في إدارته المحتملة إلى توجهات محددة في السياسة الخارجية الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. وإن تعييناته لشخصيات معروفة بمواقفها المتشددة تجاه إيران وروسيا والصين، وكذلك الدعم القوي لإسرائيل، تضع ملامح واضحة لمرحلة ربما تتسم بالتصعيد وزيادة التوترات في المنطقة.
خلال ولايته الأولى، اتخذ ترامب خطوات كبيرة في تعزيز العلاقات الأميركية الإسرائيلية، تضمنت نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. هذه التحركات شكلت تحولاً جذرياً في نهج الولايات المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وكرست دعماً غير مشروط للسياسات الإسرائيلية، مما أسفر عن تعميق الفجوة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة الداعمة لإسرائيل في حال استعادة ترامب للرئاسة، خاصة مع تعيين شخصيات مثل مايك هاكابي كسفير في إسرائيل، وهو الذي يُعرف بدعمه المطلق لإسرائيل ومواقفه المتشددة حيال القضايا الفلسطينية.
إلى جانب ذلك، اختيار ماركو روبيو وزيراً للخارجية يعزز التوقعات بتبني الإدارة المقبلة نهجاً أكثر صرامة تجاه إيران. روبيو، المعروف بمواقفه الحادة تجاه طهران ودعواته لفرض عقوبات مشددة، يتوافق في هذا التوجه مع مايك والتز، الذي تم تعيينه مستشاراً للأمن القومي، والذي يُعد من أشد منتقدي السياسات الإيرانية والداعم لفكرة استخدام القوة لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة. هذا التوجه قد يشير إلى عدم وجود نية لإحياء الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب في ولايته الأولى، بل ربما العمل على زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران ومحاولة تقييد دورها الإقليمي، خاصة في دول مثل سورية واليمن والعراق.
السياسة الأميركية المتوقعة تجاه القضية الفلسطينية تبدو أقل تعقيداً وأكثر وضوحاً في نواياها؛ فمع وجود شخصيات مثل روبيو وهاكابي في مناصب حساسة، من المرجح أن تواصل الإدارة القادمة تجاهل مطالب الفلسطينيين وتعزيز دعم إسرائيل في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، و يمكن أن تتخذ الإدارة المقبلة خطوات لدعم مشاريع السلام الاقتصادي، وهي الرؤية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية دون تقديم حلول سياسية حقيقية. هذه الخطوات، وإن كانت تسعى لتهدئة الوضع الأمني، قد تُفهم من الجانب الفلسطيني على أنها محاولة لفرض أمر واقع، مما يزيد من عمق الأزمة ويضع المزيد من العراقيل أمام أي جهود دولية لإحياء عملية السلام.
إلى جانب التركيز على الشرق الأوسط، تبدو التعيينات الجديدة لترامب مؤشراً واضحاً على نية الإدارة القادمة التعامل بحزم مع الصين وروسيا، فتعيين والتز، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه بكين وموسكو، يشير إلى أن السياسات المستقبلية ستكون موجهة لكبح النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مناطق حساسة مثل سورية، حيث يعد النفوذ الروسي أساسياً، أو على تعاون إيران مع الصين، الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. هذا التوجه قد يؤدي إلى اشتداد المنافسة الدولية في المنطقة، خاصة إذا قررت واشنطن استخدام أدوات جديدة للضغط على الدول التي تربطها علاقات متنامية مع الصين أو روسيا، مما يزيد من تعقيدات المشهد الإقليمي.
ردود الفعل الإقليمية على سياسات ترامب وتعييناته لم تخلُ من إشارات القلق، خاصة من دول مثل تركيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن أمله في أن يتبنى ترامب نهجاً أكثر عدلاً تجاه قضايا الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن بعض رسائله مثيرة للقلق، هذا يعكس احتمالية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها التقليديين في المنطقة، خاصة في حال استمرت واشنطن في نهجها الأحادي الداعم لإسرائيل والمتجاهل لمخاوف العديد من الدول الإقليمية، فمن المتوقع أن يؤثر هذا على طبيعة التحالفات في المنطقة، وربما يقود إلى إعادة تشكيل المحاور السياسية، حيث يمكن أن نرى تقارباً بين دول كتركيا وروسيا أو إيران لمواجهة السياسات الأميركية الصارمة.
من المؤكد أن سياسات ترامب وفريقه، الذي يغلب عليه طابع التشدد، ستؤدي إلى تغييرات في التوازنات الإقليمية، وقد تزيد من حدة التوترات في عدة مناطق ساخنة، فدعم ترامب المطلق لإسرائيل قد يعقّد الجهود الدولية لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، بينما قد تؤدي سياسته الصارمة تجاه إيران إلى زيادة التوترات في الخليج، وربما نشهد سباقاً في التسلح وزيادة في الإنفاق العسكري من قبل دول المنطقة، ومن جانب آخر، التوجه الأميركي لكبح النفوذ الصيني والروسي قد يؤدي إلى تعزيز التحالفات الجديدة وتغيير طبيعة الصراعات الإقليمية، مما يجعل المنطقة أمام مرحلة معقدة من التحولات السياسية والجيوسياسية.
بصورة عامة، يبدو أن عودة ترامب وتشكيل فريقه الجديد يثيران الكثير من التساؤلات والقلق بشأن مستقبل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، إدارة قد تكون أقل ميلاً للحلول الدبلوماسية وأكثر اعتماداً على القوة والضغط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في المنطقة بدلاً من تهدئتها، في ظل تحولات عميقة تشهدها المنطقة على صعيد التحالفات الدولية والنزاعات الإقليمية.

MENAFN17112024000072011014ID1108895328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث