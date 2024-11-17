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رؤية أكثر اتساعا من أزماتنا الشرق أوسطية

11/17/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






معظم التحليلات "العربية" التي تخوض "حد الغرق" في مسألة سياسات إدارة ترامب الخارجية القادمة توحي أن القضية الوحيدة والمركزية لترامب وإدارته هي أزمات الشرق الأوسط.
فعليا، لم يتم الكشف أو الإعلان من قبل ترامب ولا مرشحي إدارته عن سياسات واضحة. أقصى ما تلقاه الشرق الأوسط في أحاديث ترامب وعودا بإنهاء الصراع، وتلك وعود مفتوحة على كل الخيارات مع رجل ليس سهلا التنبؤ بما يمكن أن يفعله ولا يمكن التنبؤ بحجم التغير في تفكيره منذ إدارته الأولى.
لكن التصريحات "والتسريبات" أكثر وضوحا عند ترامب وطاقمه المقرب فيما يخص قضايا مقلقة أكثر من زاويته السياسية، وعلى رأسها سياساته تجاه الصين والنفوذ الأميركي في شرق آسيا، ومن بعدها قضية العلاقة "الملتبسة" مع أوروبا واتفاقيات الدفاع والتحالف مثل الناتو، والصراع الروسي – الأوروبي في جغرافيا أوكرانيا.
الذي لن يتغير في ترامب طباعه كرجل أعمال، هذا جوهر شخصيته الباحثة عن حلول حاسمة ضمن مفهوم الصفقات، والعلاقات الدولية تسميها توافقات او اتفاقات، لكن الرجل "الغامض بسلامته" في البيت الأبيض يحب إنجازها على صيغة صفقات فيها مكاسب ومصالح، هذه المرة أكثر وضوحا من خلال مفهومه وشعاره الجديد "أميركا أولا".
فلنعد إلى الوراء قليلا..
كانت اتفاقية أوباما مع إيران عام 2016 انتصارا سياسيا إيرانيا، ولكنها أكثر من ذلك بكثير لأوروبا، ومن يريد التحقق أكثر يمكن له العودة إلى ما نشره الاتحاد الأوروبي ذلك العام تحت عنوان استراتيجية الاتحاد مع إيران بعد الاتفاق، حيث تكشف الاستراتيجية بوضوح حجم التريليونات التي كان يمكن لأوروبا ان تحققها من حجم الصفقات "التريليونية" لإعادة بناء بلد أنهكه الحصار والعقوبات لعقود طويلة غير سنوات حروبه السابقة منذ ثورته التي عزلته عن العالم.
ترامب، أجهض الاتفاق "الأوبامي" وقلب الطاولة من منطق رجل الأعمال الذي وجد فيها صفقة خاسرة لمجمع الأعمال والتجارة الضخم في بلاده، وهو القادم منه أساسا.
التعديلات على الاتفاق مطلوبة، وهناك جناح "إصلاحي لكن له مخالب" في إيران يريد التسويات وقد يصل إليها مع إدارة ترامب بسهولة أكثر، وهي تسويات قد تتطلب مزيدا من القوة للتخلص من كل التيار الراديكالي الذي يهدد مصالح واشنطن، وربما دول أخرى في الشرق الأوسط، ومصالح التيار الإصلاحي الجديد نفسه.
الحرب مع الصين هي الأكثر شراسة، وهي تنافسية شديدة وقوية على التحكم بتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها الدقيقة، بحيث تصبح الكلف باهظة من أجل شرائح دقيقة وصغيرة من يصل إلى شيفراتها المتقدمة أولا يحكم سيطرته على العالم الجديد بمفرداته الجديدة.
سلاسل التزويد وطرق التجارة مفتاح مهم لتعديل دفق التجارة العالمية وهذا يعني ربط آسيا بأوروبا والغرب (الصين في المقابل أعلنت عن بناء أكبر ميناء بضائع في العالم في البيرو بأميركا اللاتينية).
روسيا لا يرى فيها ترامب إلا حليفا محتملا لا عدوا شرسا، وهذا يعني تغير في التوازنات مع أوروبا المرعوبة والمتصدعة في داخلها.
من هنا، التحليل عن الشرق الأوسط أو بناء رؤية فيه يبدأ من كل تلك الزوايا الأكثر اتساعا. للبحث عن مصالح متقاطعة يمكن منها صياغة عرض جيد يمكن وضعه على طاولة واشنطن.

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