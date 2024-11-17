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المشهد النيابي الجديد

11/17/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








اليوم سنتابع باهتمام كبير خطبة العرش السامي التي يلقيها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة العشرين، وقد تحققت مرحلة مهمة وأساسية من رؤية جلالته لعملية التحديث السياسي التي يعتبر مجلس النواب الجديد واحدا من نتائجها العملية، وفقا لقانوني الانتخاب والأحزاب الأخيرين، وانسجاما مع خريطة الطريق التي رسمها جلالته للمسيرة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات من خلال سبع أوراق نقاشية أوضحت العناوين والمضامين والمراحل، وحددت المسؤوليات الواجبة على السلطات الثلاث وعلى المؤسسات العامة والخاصة، وعلى المجتمع أيضا.
بالإمكان توقُّع بعض محاور خطبة العرش نظرا لطبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة، والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الأردن، ومن الطبيعي أن يؤكد جلالة الملك العناصر التي تتشكل منها قوة الأردن وقدرته على مواصلة مسيرته السياسية والاقتصادية والإدارية، والحفاظ على مصالحه العليا في نطاق التوازنات الإقليمية والدولية، والتطورات المحتملة كنتيجة لمواصلة إسرائيل عدوانها على غزة والضفة الغربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وعلى عدونها على لبنان، وكذلك الجهود التي يبذلها جلالته من أجل وقف هذه الحرب اللعينة، وحشد موقف دولي لمساعدة منكوبيها، وايجاد أفق جديد لإحلال السلام في المنطقة.
واقع جديد يواجهه بلدنا، ومجلس نيابي جديد يتحمل لأول مرة مسؤولية ترسيخ وتجذير هذه المرحلة الحساسة جدا من عملية التحديث السياسي، إلى جانب وظيفته التشريعية والرقابية والدستورية، وقد تتضمن الخطبة إشارات واضحة حول هذا المحور المهم من محاور العملية السياسية التي تقوم على ثلاث مراحل على الأقل من أجل الوصول إلى مفهوم الحكومات البرلمانية، وهذه المسافة الزمنية مقدرة بعشر سنوات، لكن تلك المواعيد المقررة لبلوغ الغاية الأسمى من تلك العملية تعتمد حتما على نوعية أداء المجلس من خلال الأحزاب البرامجية والكتل البرلمانية، ومدى إتقان الممارسة الحزبية عبر الأداء البرلماني!
هناك ثلاثة احتمالات يتوقعها الباحثون في الشؤون البرلمانية بالنسبة للمشهد النيابي الجديد فيما يتعلق بنجاح هذه العملية السياسية، فإما الانتقال الناجح نحو المرحلة الثانية من عملية التحديث، وإما نجاح محدود قد يستدعي بعض التعديلات على القانون الحالي، وإما عدم نجاح العملية من خلال سوء الممارسة مما يؤدي إلى تغيير القانون، والعودة خطوة إلى الوراء لا سمح الله.
تتحمل الأحزاب مسؤولية أعلى بكثير من تلك التي تتحملها الكتل النيابية لأنها هي التي تقع تحت اختبار حقيقي، خاصة إذا خرجت عن مفهوم العمل البرامجي والعمل بما يشبه حكومة الظل، أو إذا تبنى بعضها خطابا أيديولوجيا مرتبطا بقضايا المنطقة والصراعات القائمة فيها، وفي جميع الأحوال تظل هذه القضية مسؤولية مشتركة بين الجميع أحزابا ومستقلين، لأن المسألة تتجاوز العملية الديمقراطية كغاية في حد ذاتها إلى وسيلة نحافظ بها على أمن واستقرار ونماء الأردن عن طريق التوافق والتضامن الوطني بشأن المصالح الوطنية، وبشأن مصالح الأردن العربية والإقليمية والدولية.
المطلوب منا جميعا هو فهم الواقع الذي نعيشه، وذلك الذي يحيط بنا، والأهم من هذا كله هو الثقة المطلقة بقائدنا الذي سبقنا جميعا في استطلاع تلك المعادلة المعقدة، وشكل ميزان القوة في مواصلة المسيرة نحو التنمية الشاملة، وفي المحافظة على دور الأردن ومكانته وتأثيره، وليس بإمكاننا أبدا أن نتصور حدوث تراجع من أي نوع في هذه العملية، ونحن أميل إلى الثقة بقدرة أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان على صياغة مشهد برلماني يحاكي بقوة واقتدار كل هذه التحديات الراهنة، ويعزز الثقة بأننا نتقدم بخطوات واثقة إلى الأمام، وأملنا فيهم كبير.

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