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الخدمات الطبية خط أحمر

11/17/2024 11:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









الخدمات الطبية لا تحتمل العبث، هذا أول ما تبادر إلى ذهني، والمكاسرة مستمرة بين نقابة الأطباء والحكومة وشركات التأمين الصحي، واليوم بعد إقرار لائحة الأجور الجديدة ندخل في حالة من التيه يدفع ثمنها المواطن أولا، وأخيرا.
لا نُنكر على نقابة الأطباء حقها في الدعوة إلى مراجعة لائحة الأجور، ولكن لا نؤيد أن تمضي في قرارتها دون توافق كل الأطراف، فالخدمات الطبية لا يجوز أن تكون رهنا بقرار مجلس النقابة، ومن يخالف توجهها يخضع للملاحقة، والتأديب.
أتفق مع الزميل مكرم الطراونة، رئيس تحرير جريدة الغد، بالمقارنة بين إضراب المعلمين قبل سنوات من أجل قضايا مطلبية، وبين توجهات، وقرارات نقابة الأطباء، وحين عارضنا الإضراب العام كنا نحذر من تعطيل العملية التعليمية برمتها، وربما لا يختلف ما تفعله نقابة الأطباء الآن بالتمسك بلائحة الأجور، لأنها تُهدد متلقي الخدمات الطبية بالتوقف، وهو خطر داهم، مهما أصبغ عليه من عبارات تجميلية، مثل القول إن الأطباء سيعالجون بالمجان غير المقتدرين ماليا.
لم أفهم السر وراء قبول الحكومة بموقف النقابة، ولائحة الأجور التي أقرتها في ظل ظرف اقتصادي عصيب، والحكومة تعرف قبل غيرها التبعات المالية التي ستفرضها لائحة الأجور ليس على شركات التأمين الصحي، وإنما على عموم الأردنيين، والأردنيات، والتداعيات، والتبعات التي ستُخلقها، وترتد على الخدمات الطبية العمومية، وأثر كل ذلك على جودة الرعاية الصحية.
تسعى نقابة الأطباء إلى فرض سياسة الأمر الواقع، ولو أخذت كل النقابات بهذا المنحنى، وآليات العمل فإننا سندخل في معارك عض أصابع، لها أول وليس لها آخر، وكل نقابة وإطار مهني سيعتقد أنه مظلوم، وأن لديه مظلمات يجب حلها، ومعظمها إن لم يكن كلها مرتبطة بوضع مجتمعي، وقواعد عمل لا يمكن خرقها دون تفاهمات، وبالتأكيد ليس اللجوء إلى سياسة ليّ اليد، ومثلما التعليم خط أحمر، فإن الخدمات الطبية ((تابو)) لا يمكن القبول بأي جهة التحكم بها، وفرض موقفها.
أسعار الخدمات الطبية لا يجوز أن تنفرد بإقرارها وتقديرها نقابة الأطباء وحدها، فهناك المستفيدون من الخدمات لهم وجهة نظر وازنة، والوضع الاقتصادي للبلاد له دور، وسلم الرواتب في القطاعين الخاص والعام مسألة مهمة، والعائدات السنوية للأطباء (دخلهم السنوي) مهمة في طريقة احتساب الأجور رغم الشكاوى، والاتهامات من التهرب الضريبي لبعضهم، وبالطبع شركات التأمين الطبي لها وجهة نظر أساسية على ضوء خبرتها، وأخيرا الحكومة المفروض أن تكون حكما، والأولوية للموازنة بين مصالح كل الأطراف، لكنها مُجبرة أن تنحاز للمصلحة العامة.
على الحكومة أن تتدخل لتصحيح المسار، فالخدمات الطبية من غير المقبول أن تكون رهينة لأحد، وربما هذه التجربة القاسية، تدفع الدولة إلى مراجعة الاقتراح السابق الذي قدمه الضمان الاجتماعي بأن يكون التأمين الطبي أحد الخدمات الرئيسية التي يُقدمها، ولكن بإدخال تحسينات على النظام بحيث تُقلل الكلف على المشتركين، والمشتركات.
نقول دائما إن الازدهار في حياة الأردنيين مرتبط بخدمات رئيسية لا غنى عنها، ويتقدمها التعليم، والخدمات الصحية، والنقل العام، وإذا تضررت أي منها، فمهما فعلت أي حكومة فإنها لن تنال الرضى، وستكون ما تفعله في خدمة المواطنين قاصرا، ومختصر القول؛ تحدي لائحة الأجور اختبار لحكومة الدكتور جعفر حسان.

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