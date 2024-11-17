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باسم الله نبدأ... لدينا مجلس نيابي جديد

11/17/2024 11:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








باسم الله نبدأ؛ إذ يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم (الاثنين) ظهرا أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين والذي تم انتخابه في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق قانون انتخاب جديد تم بموجبه منح الأحزاب السياسية (كوتة) بمقدار 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا هم عدد المقاعد الإجمالية لمجلس النواب.
مجلس الأمة العشرون يحمل أيضا آمالا واعدة بتقديم شكل رقابي وتشريعي مختلف؛ فهو نتاج توصيات منظومة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية التي عهد لها بتحديث المنظومة السياسية، فأوصت اللجنة بقانون جديد للانتخاب تم بموجبه انتخاب المجلس الجديد، وأيضاً تعديلات دستورية، وقانون أحزاب جديد، كما أوصت بتعديلات على قانون الإدارة المحلية والذي يتوقع أن يتم إقراره من قبل المجلس الحالي.
لهذا كله فإن التوقعات بشأن هذا المجلس الذي جرت انتخاباته بنزاهة ملفتة؛ بأن يقدم أداء مختلفا عن مجالس سابقة؛ ويرفع منسوب ثقة المواطن (الناخب) بالمجالس النيابية، وبالتالي أن يتم لاحقا رفع نسبة المشاركة في عملية الاقتراع.
تستمر الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة (النواب والأعيان) لمدة 6 شهور كاملة وخلال تلك الفترة يتعين عليه فضلا عن تعامله مع التشريع أن يثبت دوره في الرقابة والحضور في المشهد السياسي بشكل عام.
بدايات عمل المجلس الجديد الذي جاء بأمنيات واعدة لديه مهمات رئيسة ستكون طريقة تعامله معها عنوان وبداية الثقة بالمجلس الجديد من عدمه، ولعل أولى ذلك هو انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس الذي يتشكل من الرئيس والنائبين الأول والثاني والمساعدين، ومن ثم متابعة طريقة تعامل النواب مع اللجان النيابية وكذلك خطابات النواب في الثقة بالحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور جعفر حسان، ومراقبة خطابات النواب في موازنة الدولة التقديرية للسنة المالية 2025 والتي ستعرض على المجلس؛ إضافة إلى مشروع قانون الادارة المحلية وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي؛ كلها قوانين ذات تأثير مباشر على المواطن وسيتم مراقبة تعاطي المجلس معهما؛ إضافة إلى مراقبة الأداء النيابي في القضايا الخارجية وخاصة القضية الفلسطينية والنازية التي تمارس من قبل آلة القتل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني الأعزل.
عمليا لا يوجد أي مبرر يحول بين النواب وبين رفع ثقة الناس بالمجالس النيابية، فما بين العاشر من أيلول والثامن عشر من تشرين الثاني ما يقرب من 70 يوما بالتمام والكمال وهي فترة طويلة وجيدة لجعل النواب يتعرفون على بعضهم البعض، ويعرفون ميولهم ومواقفهم، وتشكيل تحالفاتهم وكتلهم، وبالتالي لم يعد أمام النواب التذرع لاحقا بأنهم لا يعرفون بعضهم البعض، فقد التقوا، واجتمعوا، وتشاوروا، وعقدوا تحالفات، وعقدوا اجتماعات وحضروا معا مباريات، وشاركوا في حضور عزائم لبعضهم البعض.
الثابت المعروف أن المجلس الجديد يتشكل مما يقرب من 7 أحزاب سياسية وحازت جبهة العمل الإسلامي على نصيب الأسد وحصلت أحزاب أخرى على مقاعد متفرقة لم تكن أبدا وفق تطلعات تلك الأحزاب، بيد أن الأهم من بين كل ذاك هو مراقبة مدى قدرة المجلس الجديد في وضع اللبنة الأولى لتعزيز الثقة الشعبية في المؤسسة التشريعية.
في هذا الصدد فإن رئاسة مجلس النواب عليها جهود مضاعفة أبرزها وأهمها هو إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس، وإعادة النظر تلك تتطلب منح حرية أكثر للنواب في الحديث والسؤال، ومنح النائب حقه في الحديث وإيصال رسالته بوضوح للحكومة، وتعزيز الجلسات الرقابية بين النواب والحكومة والتي يكون لها دور كبير في الوقوف على مواقف النواب من قضايا مختلفة، وعدم تغييب المجلس في مناقشة القضايا العامة.
باسم الله نبدأ، والمؤمل أن يقدم المجلس الجديد أداء مختلفا يعيدنا كمراقبين ومتابعين وناخبين لتذكر مجالس سابقة كان لها تأثير في الحياة العامة مثل المجلس الحادي عشر والرابع عشر، ولما لا يكون المجلس العشرون من بين تلك المجالس الذي يضرب بها المثل.

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